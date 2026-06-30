要官校畢業生明敵我意識 賴總統：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

三軍八校院今天舉行聯合畢業典禮，賴清德總統在主持畢業典禮時強調，追求和平，絕對不能夠以犧牲國家主權、限縮人民的民主自由為代價。他呼籲畢業生，面對中國對國軍的各項滲透、分化，務必要建立清楚的敵我意識，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，抗拒各種威脅與利誘。

賴總統今天前往北投復興崗，主持115年「三軍八校院聯合畢業典禮」，今年包括陸、海、空軍官校、國防大學政戰學院、管理學院、理工學院、國防醫學大學、空軍航空技術學院等8校院，共計1516名畢業生。

賴總統分別為畢業生代表頒發畢業證書、授階，並且為各院校畢業成績第一名畢業生頒發獎狀。他在致詞時指出，當前面對中國不斷在東海、台海及南海對周邊國家進行軍事行動、灰色地帶侵擾等各種複合式威脅和挑戰，台灣將持續提升自我防衛能力，並且與民主有盟國家緊密合作、肩並肩發揮嚇阻的力量，達到「以實力達到和平」的目標。

他強調，軍人的榮譽，來自對國家的忠誠、對職責的堅守，以及對人民的承諾。面對各種威脅、挑戰，以及中國對國軍的各項滲透、分化、破壞與間諜活動，所有畢業生務必建立清楚的敵我意識，反共產、反併吞，堅定民主自由的價值信念，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，抗拒各種威脅與利誘，才能夠捍衛國家的主權與安全。

賴總統並重申，追求和平，絕對不能夠以犧牲國家主權、限縮人民的民主自由為代價。請大家永遠要用不妥協的決心守護台海和平，用鋼鐵般的意志與戰力，成為國家與人民最可靠的力量。

他再次表示，政府一定會做國軍最堅實的後盾。政府將不斷增加國防投資，經由對外採購、國際合作，以及推動國防產業自主等方式，打造「台灣之盾」，並且提供國軍最精良的武器裝備，逐步建立智慧化的永續國防力量。

政府也會持續提升國軍的待遇和照顧。過去10年，政府四度為國軍加薪，完成23項加給調升，並積極推動國軍裝備汰換、老舊眷舍改建，來照顧國軍權益。在軍人保險與育嬰留職停薪津貼方面，政府也將持續修法、完善制度，讓國軍可以安心執勤，沒有後顧之憂。