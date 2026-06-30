藍營無人機條例上限2400億元 林沛祥：只能用在軍用無人載具

國民黨團昨天提出「國防自主無人載具科技發展及採購條例草案」預算上限設定在六年2400億元，國民黨團書記長林沛祥今天表示，這筆預算用途顯得非常清楚，只能用在軍用無人載具的採購、生產、維修、訓練、測試場域以及產業聚落發展，不是什麼都能塞、什麼都能報。

林沛祥指出，單一採購超過一億元，就必須向立法院提出書面報告，每年也要提出執行成果，包括採購進度、國產化比例、重大缺失以及改善措施。換句話說，他們不是反對買無人機，他們反對的是「告訴人民花多少錢，卻不告訴人民到底買了什麼」。

國民黨團首席副書記長許宇甄指出，民眾真正需要的不是一次性的特別預算，而是一套能夠支撐台灣未來20年30年國防自主與產業發展的完整制度。近年來俄烏戰爭與中東地區的衝突已經證明，現在的戰爭型態已經快速的改變在無人機、無人艇、人工智慧自主控制衛星通訊和電子作戰已由過去的支援性裝備成為現代戰場的核心戰力。

國民黨立委賴士葆表示，雖然黨團要提出來這個「國防自主無人載具科技發展及採購條例草案」，目前還沒有正式的通過黨團大會的討論，但是他願意支持，在禮拜五就會開會確定。

國民黨立委羅廷瑋表示，相信民進黨這次一定會批評抹紅攻擊，民進黨知道國民黨的版本怎麼會比政院版好，所以必須要抹紅、要攻擊。所以不好意思，讓民進黨失望，國民黨要告訴國人，民進黨貼的紅標籤，國民黨不接受。

羅廷瑋指出，2022年中共用無人機侵擾我國外島的時候，當時只能夠丟石頭來加以反制這樣子的窘境，讓他們痛定思痛要有反無人機系統，而如今看到，民進黨再透過發包的時候給創未來這間公司，兩度0分的考試，竟然還要給補考的機會，花了人民將近9.8億元。

國民黨立委廖偉翔指出，無人機最聰明的不是蓋重新蓋1條產業鏈，而是要善用1條早就已經成熟世界級的產業鏈，而就在台中航太、半導體、機密、機械和光學，全台灣最完整的，4個產業聚落就在台中大肚山的黃金縱谷，從機體馬達飛控精密，加工到工具機光學航太零組件1架，無人機需要的台中幾乎都做得出來。