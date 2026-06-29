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國防部：共艦侵擾台海艘數增加 活動區域擴增

中央社／ 台北29日電

針對中共船舶在台海周邊活動情況，國防部指出，中共軍艦2022年8月起，常態於台灣周邊海域從事戰備警巡，活動數量從每天3至4艘，逐漸增加至每天6至7艘，而中共艦船活動數量大幅增加，活動區域亦呈現顯著擴張的趨勢。

立法院外交及國防委員會7月1日邀請國防部、外交部、海巡署、陸委會報告「中國船舶常態化巡弋我國海域之因應作為」，並備質詢。國防部今天已將書面報告紙本送交立委國會辦公室。

針對中共軍艦常態化戰備警巡，國防部指出，共艦自2022年8月起常態於台灣周邊海域從事戰備警巡，活動數量從每天3至4艘，逐漸增加至每天6至7艘，並配合其所謂「聯合戰備警巡」時機，更直接抵近台灣24浬鄰接區；中共去年12月底對台針對性軍演，共艦進入24浬鄰接區近逼12浬領海，企圖以脅迫、挑釁手段，加大對台灣軍事威懾力度。

其次，國防部說明，隸屬於中共交通運輸部海事局的中共海巡船屢次於台灣海峽，從事其所宣稱「執法巡查行動」；隸屬於中共武警部隊的中共海警船，自2024年2月起，假藉維權巡邏名義進入金馬等限制水域襲擾，陸續擴展巡邏區域至海峽中線、東沙及西南海域，成為灰色地帶襲擾新常態，今年6月藉日菲經濟海域談判，將海警船部署至台灣東部海域外，意圖形塑台海內海化。

國防部提到，中共科研、海調船以「海洋科學研究」為名，航行於台灣周邊海域，乃至跨越第一島鏈外，長期進行水文蒐集及戰場經營等任務。

國防部分析，中共各式船舶於台海周邊常態化巡弋，由早期軍事威嚇，轉變為「執法包裝、軍警協同、海域蠶食」模式，企圖以「台海內海化」等假象，混淆國際視聽。

至於國軍應處作為，國防部表示，嚴密掌握海空動態，並與海巡聯合應處，將中共船舶常態化巡弋行動，納入灰色地帶應處想定，結合立即備戰操演、聯合防禦操演、漢光演習、精實訓練、海安操演等戰備任務時機，實施狀況演練。

國防部強調，演練著重快速反應與指揮協調機制運作，除驗證國軍與海巡海域應變、海上交通線防護及聯合作戰能力，展現海上應變效能與嚇阻效果，提升應處效能；並結合戰略溝通，展現維護國家主權、安全及區域和平穩定的決心與能力。

台海 國防部 中共 軍艦

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