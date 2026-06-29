陸委會：中共海警常態侵入東沙水域 聯手海調船侵擾

針對近年中國船舶侵擾台灣海域情形，根據陸委會送交立法院的報告指出，2025年中共海警悄然襲擾東沙水域，並開始常態化侵入；今年6月開始，中共海警首度聯手海調船侵擾東沙水域後，中共科研船也開始持續侵入東沙水域。

立法院外交及國防委員會7月1日邀請國防部、外交部、海洋委員會海巡署、大陸委員會報告「中國船舶常態化巡弋我國海域之因應作為」，並備質詢。陸委會今天已將書面報告紙本，送交立委國會辦公室。

針對近年中國船舶侵擾台灣海域情形，陸委會列舉5項情況，首先是近年共軍機艦常態化於台灣周邊活動，強化對台「訓、演、戰」轉換能力；近年共軍機艦擾台已漸趨常態化，共艦亦部署於台灣北部、南部、東部外海巡弋。

陸委會表示，其次是中共2024年藉端否定金門限禁水域，中共海警宣稱常態化編隊執法，中共其他的公務船如漁政船、海監船、救助船等，亦常態化不定期侵入金、馬限禁水域，企圖藉此否定台灣對金馬水域的管轄權。

陸委會說，第3是中共海警自去年2月起藉護航陸籍漁船越界捕撈，騷擾東沙海域；隨著台灣海巡強勢驅離違法陸籍漁船後，中共海警船開始常態化侵入東沙限制水域，今年6月開始，中共海警首度聯手海調船侵擾東沙水域，另中共科研船也開始持續侵入東沙水域。

陸委會說明，第4是中共今年藉日菲議題高調宣示立場，以海警及海事部門侵擾台灣東部專屬經濟海域，片面破壞台海情勢及印太區域穩定，引發美、英、法、德等國際友盟高度關切。

陸委會指出，第5是中共混合運用「軍隊－準軍事－非武裝（civilian）」海上力量，推動台灣周邊海域全域納管，中共聲稱維護海上秩序，實則製造爭端風險，破壞台灣海峽國際水域航行自由及西太平洋第一島鏈戰略穩定。

陸委會提到，中共藉機操弄擁有台灣海域主權的認知作戰，誆稱獲台灣網友讚賞，另透過官媒渲染對台灣東部海域開啟「近海治理模式」等，形塑已在台灣東部海域行使主權權利的假象。

陸委會強調，台灣依國際法及國內法所享海域權利及管轄權，中共片面破壞現狀不僅非法，更凸顯威權主義擴張野心，政府致力台海和平穩定現狀的立場一貫，將以行動捍衛主權，強化與友盟合作，維護台海及區域安全與繁榮。