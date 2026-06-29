台灣海巡抵禦大陸進逼 路透社登連江艦：隊員攜平安符堅守前線

中國持續升高對台軍事壓力，站在海防第一線的海巡署人員受到外媒關注。路透社近日獲得罕見機會，登上海巡署駐守澎湖的CG1005連江艦，隨艦採訪一名從職責與信仰中獲得力量的海巡隊員。

路透社報導，每當葉志盛（Yeh Chih-sheng）登上1000噸級巡防艦連江艦出海執勤，在波濤洶湧的台灣海峽上，他除了制服與任務命令，還隨身攜帶由漁民所信奉神明加持過的平安符。

葉志盛是連江艦的大副，該艦艇總噸位達2400多噸，駐守澎湖群島。在中國持續威脅台灣主權之際，連江艦肩負守護台灣海疆第一線的重任。

葉志盛休假時，也在澎湖一座供奉五府千歲的廟宇擔任神職人員「小法」，他自小學以來就在廟裡為神明服務，協助乩童進行祭儀。

他說：「海巡署是人們看得見的後盾，五府千歲則是人們心中的精神支柱，兩者都能帶給漁民和一般民眾安心感。」

台灣面臨中國日益增長的軍事壓力之際，職責與信仰的結合，成為葉志盛的心靈寄託。

葉志盛表示，中國軍艦與海警船如今經常跨越曾作為兩岸非正式緩衝區的海峽中線，逼近台灣24浬鄰接區。

他指出，「他們已把中線抹去」，而他的職責在於透過水砲、擴音器、LED看板與無線電廣播監控並警告中國船隻遠離，而非升高衝突。

他談到，自己遵循海巡署「不挑釁、不退讓」原則，且每次出海巡邏都會帶著廟裡的護身符。

葉志盛站在廟方王船「千秋寶艦」旁表示，這艘王船就跟他的海巡艦艇一樣，都在守護台灣海峽以及保護漁民和一般民眾。

他強調：「我們守護的是大家的安全與安心感。有海巡署及海軍人員在前線堅守崗位，大家就能好好正常生活。」