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中國海警船闖金門海域 海巡驅離捍衛主權
4艘中國海警船今天侵入金門限制水域，遭海巡艇採「一對一」併航驅離，4艘中國海警船於下午5時許航出。海巡署表示，此次為中國海警船於6月第4度闖入金門限制水域。
海洋委員會海巡署金馬澎分署新聞稿說明，第十二巡防區下午2時許偵獲中國海警船編隊異常動態，「14606」、「14531」、「14607」及「14530」等4艘中國海警船，於下午3時許以兩組分進方式，自料羅東南及翟山西南分別侵入金門限制水域。
金馬澎分署表示，海巡艇立即採取「一對一」併航監控、全程蒐證，並以中、英文無線電廣播對中國海警船喊話，要求其立即轉向航離，中國海警船在海巡艇驅離下，於下午5時9分許航出金門水域。
海巡署強調，美、英、德、法等國家近期相繼就中國破壞區域穩定、危害國際航運安全及升高區域緊張情勢等作為，表達嚴正關切，中國卻一再以「假執法、真擴權」等方式，意圖營造管轄權假象。海巡署予以嚴正譴責。
海巡署重申，中華民國台灣的主權不容挑釁，海巡署將採取一切必要手段，堅定捍衛國家主權，全力守護海洋權益。
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