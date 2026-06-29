中國海警船闖金門海域 海巡驅離捍衛主權

行政院提出2100億元「國防自主無人載具採購特別條例」草案，藍營則認為應該回歸一般預算。新北市長侯友宜今天被問到哪個比較好時表示，他支持無人機的產業發展，也支持保衛國家。最重要的他尊重國會大家充分討論，無論哪個版本，希望能快速通過，讓無人機產業能立即投入國家的保衛當中。

2026-06-29 14:47