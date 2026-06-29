歡迎在野提無人機條例　綠委陳冠廷：應建立在國軍實際需求上

行政院日前提出「國防自主無人載具採購特別條例」，國民黨團今天也提出版本，民眾黨團則說本周內會提出。民進黨團幹事長莊瑞雄指出，雖然國民黨立場反覆，但為了國家安全、產業發展仍表達歡迎；外交國防委員會民進黨籍召委陳冠廷認為，只要願意投入更多資源、支持台灣發展無人載具戰力，都是正面方向，但法案內容應建立在國軍實際需求上。

身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤指出，結束訪美行返台的立法院長韓國瑜，應履行其在美國所聽、所聞、所見以及對美方的承諾，如果藍白要自提版本，她予以尊重，但希望藍白不要打假球，更不要以自提版本為藉口阻擋政院版推動，讓所有法案有充分討論的平等權利

陳冠廷也說，無論是特別條例或其他法制方式，都應先與國防部、行政院及第一線建軍單位充分討論，讓預算配置、採購制度及產業政策能夠彼此配合，避免各自提出版本後，卻與實際建軍需求產生落差。

陳冠廷說，無人載具建軍涉及的不只是裝備採購，也包含戰術運用、訓練制度、後勤維保、情資傳遞、通訊鏈結、指管整合及國內產業供應鏈。若法案只討論預算規模或採購數量，沒有同步處理作戰體系與制度配套，就難以在最短時間內形成可運用、可維持、可擴充的實際戰力。

陳冠廷最後指出，面對快速變化的戰場環境，台灣需要的是完整的無人作戰生態系。行政部門、立法部門與國防部門應共同合作，加快建軍、整合產業、完善制度，讓無人載具發展不只成為採購計畫，更能成為提升台灣不對稱作戰能力與整體防衛韌性的關鍵工程。