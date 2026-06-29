曾為海龍蛙兵的江啟臣返料羅灣　見證忠烈地藏紀念館動工

為追思歷年守護國土、英勇殉職的海龍部隊忠烈英靈，金門「海龍忠烈地藏紀念館」今天上午在金湖鎮料羅海龍營區舉行啟建祈福暨動土典禮，包括立法院副院長江啟臣、國防部常務次長陳文星、金門縣副縣長陳龍安等軍政人士出席，共同執鏟動土，祈願工程順利，也盼藉由宗教信仰與歷史傳承，撫慰忠烈英靈，延續海龍精神。

據了解，啟建紀念館是由台灣靈巖山寺、如是住弘法協會與陸軍航空特戰指揮部等單位共同推動；紀念館基地約700坪，總工程經費約1億2千萬元，工期預計1年。完工後，一樓將規畫為海龍忠烈隊史館，展示海龍部隊發展沿革與歷史文物；二樓則將安奉屏洋祠、海龍溪旁忠烈祠的地藏王菩薩及上百位海龍忠烈牌位也將迎奉至館內，兼具忠烈追思、宗教信仰及文史教育等功能。

曾在陸軍海龍蛙兵部隊服役的江啟臣表示，退役後仍有機會參與並推動這項將載入海龍歷史的重要工程，深感榮幸，也向所有曾為這片土地犧牲奉獻的海龍弟兄及先烈致上最高敬意。

江啟臣說，一年多前接獲海龍協會請託協助推動紀念館興建時，也勾起自己服役期間的回憶，想起曾有同袍在訓練中不幸殉職，以及母親當年向地藏王菩薩祈求他平安退伍的往事。他認為，興建紀念館不只是完成一棟建築，更是對先烈的承諾，希望讓海龍英靈有所依歸，讓「海龍精神」得以永續傳承，未來成為後人認識海龍光榮歷史、緬懷忠烈的重要場所。

他表示，台灣今天享有和平與繁榮，是因為曾有一群精銳官兵長年在最前線迎風浪、冒險執行任務，默默守護國家安全。他也期盼工程如期完工，祈願國泰民安、國運昌隆、國軍持續精實壯大。

國防部常務次長陳文星表示，今天齊聚料羅灣，共同見證這項深具歷史傳承意義的工程；民國76年間，一尊地藏菩薩聖像隨海潮漂流至料羅灣海岸，被海龍蛙兵發現後迎回供奉，並在海邊搭建簡祠，數十年來陪伴無數海龍官兵執行高風險任務，成為重要精神寄託。如今古祠歷經海風潮汐侵蝕逐漸老舊，但忠烈精神與信仰從未消失。

陳文星指出，在江啟臣及各界奔走協調下，終於促成紀念館興建。他說，佛法講求慈悲濟世，與國軍保家衛國使命相互呼應，今日建館不僅是安奉地藏菩薩、慰藉忠魂，更是將海龍部隊「見危受命、忠貞不二」的精神持續傳承，化為守護國家的堅定信念。

台灣靈巖山寺表示，金門歷經戰地歲月，許多海龍官兵及國軍將士為守護國土犧牲奉獻。海龍營區忠烈祠最早於民國62年由駐守官兵共同興建，供奉為國捐軀將士；民國76年間，一尊地藏王菩薩像隨海潮漂流至料羅灣，被海龍蛙兵迎回供奉，自此忠烈祠與地藏祠相伴而立，成為官兵重要精神依靠。

寺方指出，由於原有地藏古祠長年受海風、鹽害及潮汐侵蝕，建物逐漸傾頹，因此與如是住弘法協會、航特部及各界共同發起興建「海龍忠烈地藏紀念館」，未來除提供地藏菩薩永久安奉之所，也將整合忠烈祠及文史展示空間，典藏海龍部隊英勇事蹟，讓忠義、慈悲與守土精神持續流傳。

「金門海龍忠烈地藏紀念館」今天舉行啟建祈福暨動土典禮，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

「金門海龍忠烈地藏紀念館」今天舉行啟建祈福暨動土典禮，立法院副院長江啟臣到場參與，受到學弟們的熱烈歡迎。記者蔡家蓁／攝影

「金門海龍忠烈地藏紀念館」今天舉行啟建祈福暨動土典禮，法師們進行灑境儀式。記者蔡家蓁／攝影

「金門海龍忠烈地藏紀念館」今天在金湖鎮料羅海龍營區舉行啟建祈福暨動土典禮，包括立法院副院長江啟臣（右二）、國防部常務次長陳文星（右一）、金門縣副縣長陳龍安（右三）等人共同主持動土。記者蔡家蓁／攝影