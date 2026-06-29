緬懷英靈傳承精神 海龍忠烈地藏紀念館金門啟建

為緬懷守護國土的兩棲部隊英靈，陸軍航空特戰指揮部等單位籌建「海龍忠烈地藏紀念館」，立法院副院長江啟臣等人今天出席啟建祈福大典，向曾為土地犧牲奉獻的精銳部隊致敬。

「金門海龍忠烈地藏紀念館啟建祈福大典」今天在金門縣金湖鎮料羅里「兩棲部隊海龍營區」舉行，立法院副院長江啟臣、國防部常務次長陳文星、金門縣副縣長陳龍安等人出席典禮，共同執鏟祈福。

曾在陸軍海龍蛙兵部隊服役的江啟臣於致詞時表示，能在退役後，參與並推動這項將載入史冊的工作，他感到榮幸，並向所有曾為這片土地犧牲奉獻的海龍弟兄及先烈致意。

江啟臣說，希望透過紀念館讓海龍先烈英靈有所依歸，讓「海龍精神」得以永續傳承，成為永保「海龍信念」的精神堡壘，以及凝聚歷史記憶的場所，該館未來將是後人緬懷先烈，以及認識海龍光榮歷史的地點。

江啟臣表示，台灣的和平與繁榮是因為曾有一群精銳在前線頂風浪、冒生命危險，默默為國家奉獻，盼工程如期完工，祈願國家和平安定、國運昌隆、國軍精實壯大、全體人民幸福安康。

台灣靈巖山寺發布新聞稿提到，金門歷經戰地歲月，許多海龍官兵及國軍將士為守護國土而犧牲奉獻，為追思忠烈英靈，料羅灣營區士官兵於民國62年共同興建「海龍忠烈祠」，以奉祀為國捐軀的先烈將士。

寺方表示，一尊地藏菩薩像於76年間隨海潮漂流至料羅灣海濱，被當時海龍蛙兵部隊發現並供奉。自此海龍溪畔的忠烈祠與地藏祠相伴而立，逐漸成為海龍軍營中的精神寄託。

寺方指出，原地藏古祠歷經海風與潮汐侵蝕逐漸傾圮，為使菩薩像有長久安奉之所，並緬懷長年戍守金門、英勇犧牲的兩棲部隊忠烈英靈，台灣靈巖山寺與如是住弘法協會、航特部等，共同發起籌建「海龍忠烈地藏紀念館」。