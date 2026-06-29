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盧秀燕支持國民黨版無人機條例 何欣純：盼拿出行動支持

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人、立委何欣純說，任何版本都支持，因為國防自主、國防安全是不分顏色的。但拜託拿出行動，真正的做實事來支持。圖／何欣純提供
民進黨台中市長參選人、立委何欣純說，任何版本都支持，因為國防自主、國防安全是不分顏色的。但拜託拿出行動，真正的做實事來支持。圖／何欣純提供

台中市長盧秀燕今受訪表示，她大力支持立法院國民黨團提出無人機條例，且建議金額是2400億，台灣有條件繼台積電之後，打造下一座「護國神山」就是無人機。對此，民進黨下屆市長參選人、立委何欣純說，任何版本都支持，因為國防自主、國防安全是不分顏色的。但盼拿出行動，真正的做實事來支持。

盧秀燕今天出席樹德國小二期新校舍啟用典禮，她會前受訪表示，她大力支持立法院國民黨團提出無人機條例，建議金額是2400億，可放在一般預算中，分6年編列，每年400億，詳細數字可以再調整協商。

行政院先前提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費上限2100億元，26日在立法院會中被藍白立委以人數優勢暫緩列案。國民黨立院黨團總召傅崐萁則透露下周會推國民黨版無人機條例草案。

何欣純說，任何版本我們都支持，因為國防自主、國防安全不分顏色。但是，從上一次國防軍購特別條例，看到在野黨團刪了4700億元的無人機載具的所有預算，當時盧市長和立法院副院長江啟臣都默不作聲，這次又看到行政院版的無人載具特別條例再次被在野黨聯手封殺，連一讀的機會都沒有，也沒有看到盧市長和江啟臣說話。

她說，希望大家不要說一套做一套，應該要正式表態，用行動來支持。希望未來不管是哪一個版本的特別條例進入立法院和審查階段，希望他們兩人都能發揮影響力支持無人機產業；也拜託他們說說話，拿出行動，真正的做實事來支持。

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