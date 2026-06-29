民眾黨團也要提無人機條例草案 經費回歸年度預算金額未設限

行政院會先前通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，國民黨與民眾黨立法院黨團都有意自提版本。民眾團總召陳清龍今天表示，民眾黨團預計本周提出無人機發展條例草案，主要著重在國防自主、無人機產業發展兩大面向，「至於採購金額部分，沒有再做額度限制。」

立法院今年5月三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，明訂第一批軍購發價書預算上限3000億元、第2批軍購發價書預算上限4800億元。行政院會先前通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，明訂經費上限為2100億元，期程預計自今年8月1日起至2031年12月31日止，逐年籌獲國防自主無人載具。

民眾黨主席黃國昌上周表示，建立自主無人機產業鏈是國家安全重要一環，但是不該一再重蹈「綠友友國家隊」覆轍，民進黨成天高喊要打造無人機「非紅供應鏈」，未來除了必須建構分級的「可信任供應鏈」，也要負責任監督落實「非綠供應鏈」遏止貪腐弊案，民眾黨立法院黨團將研擬自提版本，明定無人載具編列回歸年度預算。

有關無人機特別條例，陳清龍今天受訪時說，民眾黨團將會自提版本，主要著重在國防自主、無人機產業發展等面向，預計本周就可以送出提案。

陳清龍說明，民眾黨團版本著重國防自主跟產業發展，「因此採購金額部分，沒有再做額度限制」，同時會傾向回歸年度預算編列，希望能夠長期永續地輔助產業、發展無人機，「目前各黨團版本，都還在各黨團之內討論，我們到目前為止，還沒有跟國民黨團溝通。」

針對在野黨提出多項公投提案，陳清龍則表示，民眾黨團目前支持反廢死公投，「至於鞭刑入法公投，尊重國民黨團提案，我們會審慎評估討論」，藍白兩黨各自提出公投提案，彼此之間沒有衝突也沒有困擾，畢竟公投有助於推動相關政策，期待全國民眾都能為此投下一票。

此外，民眾黨前主席柯文哲昨天提及，現在沒有人要相信司法，還要推什麼死刑跟鞭刑，「社會信任度都沒有了，推那些只是被人家嘲笑而已。」

陳清龍表示，柯文哲受到司法不公平對待，對於公投議題本來就有想法，至於重大犯罪應該採用嚴刑峻法，「以目前的民意，有高度民意基礎。」