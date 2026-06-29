藍版無人機條例將出爐 6年2400億元回歸年度預算

行政院提出2100億元「國防自主無人載具採購特別條例」草案後，上周在立法院遭暫緩付委。據了解，國民黨立法院黨團將在今天提出無人機版本，內容為中央政府應循「年度預算」分年編列2400億元，用於打造無人載具研發、生產及製造基地。

據了解，國民黨團無人機草案名稱為「國防自主無人載具科技發展及採購條例」草案，主管機關為經濟部、國防部。其中國防部必須訂定無人載具防衛體系發展目標，每2年滾動檢討一次；經濟部必須會同國防部，每年向立法院提出無人機產業發展報告。

據了解，國民黨團版無人機草案，將建置無人機「軍民共用測試場域」，要求國防部應會同地方政府， 規劃3處軍民共用測試場域，供軍方及民間業者共同使用，進行無人機飛控、抗干擾等作戰模擬測試。

行政院無人機版本指名採購濱海監偵型、濱海攻擊型無人機及自殺無人艇等，據了解，國民黨團版無人機草案，則無列出採購武器項目，授權國防部對外採購，但單一無人機採購金額超過新台幣1億元，主管機關應向立法院提出書面報告。

據了解，國民黨團草案將強化軍用無人機採購的「國產化比例」，初期軍用商規無人機國產化比例必須達50％，後期國產化比例必須逐步達到80%以上；另外草案也將明定經濟部必須給予無人機產業相關獎勵措施，並導入國發基金會同民間共同投資。