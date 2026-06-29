影／國民黨擬提無人機版本 莊瑞雄：民進黨表達歡迎

民進黨立院黨團今天舉行時事回應記者會，幹事長莊瑞雄和書記長范雲主持，對於無人機預算國民黨要提出版本，莊瑞雄表示民主進步黨的立場表達歡迎。

莊瑞雄表示韓國瑜院長也是在美國大聲疾呼要台美合作，共同來發展無人機產業，也就是說國民黨對於無人機產業是分歧的，國民黨真的是兩張嘴巴，國內講得不一樣，國外講的又一套，像月亮初一、十五不一樣，連鄭麗文受了專訪講完以後馬上又去否認，也就是說國民黨對於無人機產業是又恨又不得不愛，因為無人機產業對於整個經濟的發展太重要了，對於整個不對稱戰力的提升也非常非常的重要。

莊瑞雄說以現在俄烏戰場的實例，無人機就是一個自殺型的武器，對於任何的一個侵略者，會產生大大的威嚇，對整個國防戰力提升，無人機產業其實朝野政黨大家都有共識，老百姓也知道這個非常的重要，國民黨就認為反正你民進黨提出來的，藍白在國會裡面比你人數還要多，就把你給封殺掉。莊瑞雄表示現在國民黨要提出版本了，民主進步黨的立場表達歡迎，對於國民黨雖然立場反覆，但是也覺得這對於整個經濟產業的發展、國防自主的提升，對於整個國家安全的確保是有幫助的，所以歡迎國民黨，雖然吃了後悔藥也沒有關係，這個態度變來變去反覆無常，但是基於整個國家的安全跟整個經濟上的發展，樂於看到不同的版本在立法院來提出，畢竟如果肯認，這對於整個國家未來的一個兆元產業，對於經濟發展是非常的重要，對於我們整個台灣的強項，這些供應鏈又可以在地化的生產，確保我們整個國防的一個自主、整個戰力的一個提升。