藍營將提無人機條例 羅廷瑋：2400億元可能性高

行政院日前所提「國防自主無人載具採購特別條例」經費上限2100億，但遭在野黨於上週五院會阻擋，國民黨團今天也將提出自己的版本，國民黨立委羅廷瑋表示，2400億元可能性也蠻高的，最後還是以黨團公布為主，可能會用產創相關條例，也可能是特別條例。

羅廷瑋指出，根據美國防部數據，美方買無人機平均單價新台幣7萬到15萬元，但我方是2100億元買20多萬架，平均一架100多萬，看不到性價比，比別人貴超級多，這僅是國防所需部分，在教育方面的「足球無人機」，他上網看，同一型號，政院買的價格高出6.6倍，所以政府有沒有隨意揮灑納稅錢，「我們希望要好好審視」。

另外，羅廷瑋說，現在幾個無人機系統一直發生弊案，例如陸軍有「魔羯無人機」，政府花7.8億元採購100架次，平均一架780萬，結果審計部報告顯示該無人機操作反應遲緩、不耐高溫，一年內發生20起事故。

針對民進黨立委王定宇點名稱「國民黨主席鄭麗文給立法院長韓國瑜難看，在美國大談無人機合作，卻阻擋行政院的版本。」羅廷瑋強調，綠營不需要挑撥，藍白都知道無人機是未來趨勢。他痛批，賴政府的無人機特別條例7條條文567個字就要2100多億，除了超出行情太誇張，還直接扣帽子，不讓他們通過就說別人是中共同路人。