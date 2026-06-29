陳以信批政院版無人機特別預算：給民進黨政府「刷卡換現金」

立法院長韓國瑜甫結束訪美行，行政院版「國防自主無人載具採購特別條例」日前仍在立法院會暫緩一讀。民進黨立委王定宇指此舉是給韓國瑜難看。國民黨文傳會主委陳以信反批，王定宇是破壞政府財政紀律的最大幫兇，把根本不緊急的預算統統要放特別預算，只因特別預算可以全部舉債，王定宇所謂的長期誘因，是給政府「刷卡換現金」的長期誘因。

陳以信指出，他看到王定宇大談無人機特別條例，說為給無人機發展有穩定誘因，才要用特別預算，但王的說法就是標準謬論。他自己曾任國防委員會召委，深知國軍跨年度預算在所多有，例如「五年兵力整建計畫」就是標準跨年度長期計畫，配合上國防自主產業發展條例，就是提供國內廠商長期誘因。

陳以信說，這套機制目前運作很好，尤其這種延續性的年度計畫，就算總預算還沒過新年度都能繼續用，誰說一定要靠特別預算才能提供長期誘因？尤其以特別預算提供長期誘因，根本就是違反「預算法」的錯誤作法。

陳以信指出，根據「預算法」第83條，國防特別預算的提出要件是「國防緊急設施或戰爭」，現在還不是戰爭時期，而花5年、8年時間買無人機算還能說是緊急設施嗎？如果是5個月、8個月當然算緊急，但5年、8年怎麼能算緊急？尤其預算法容許特別預算存在的目的就是要應急，著眼於因應政府短期支應需要，最要避免的就是特別預算常態化。因為把特別預算變成長期負擔，就會造成政府財政紀律嚴重惡化，這麼簡單道理民進黨想不出來嗎？

陳以信批評，民進黨另有目的，要把這種根本不緊急的預算放特別預算只有一個原因，因為特別預算可以全部舉債，還不算在政府每年15%舉債上限內。換言之王定宇所謂的長期誘因，是給政府刷卡換現金的長期誘因，現在就刷政府信用卡把未來的錢都借光光，現在就可分配給特定的對象，這就是王定宇冠冕堂皇藉口背後卻說不出來的秘密。