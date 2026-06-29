國民黨擬提無人機條例 盧秀燕曝支持原因：打造下一座護國神山

行政院提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費上限2100億元，6月26日在立法院會中被藍白立委用人數優勢暫緩列案。國民黨立院黨團總召傅崐萁受訪透露，下周會推國民黨版無人機條例草案。台中市長盧秀燕表示，她大力支持立法院國民黨團提出無人機條例，且建議金額是2400億，台灣有條件，繼台積電之後，打造下一座「護國神山」就是無人機。

盧秀燕今天出席樹德國小二期新校舍啟用典禮，她會前受訪表示，她大力支持立法院國民黨團提出無人機條例，建議金額是2400億，可放在一般預算中，分6年編列，每年400億，詳細數字可以再調整協商。

盧秀燕說，她支持有兩個理由，第一，從俄烏與伊朗戰爭看出無人機「小兵立大功」，發揮很大功效，因此國家迫切需要無人機國防自主工業；第二，現在全世界都在搶無人機，台灣有條件，繼台積電之後，打造下一座「護國神山」就是無人機。她也建議這次無人機條例由立法院國民黨團自主，因為立法委員來自民間，擁有民意，他們知道怎麼條例符合社會期待與觀感。