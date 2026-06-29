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替代役團膳主副食費7月起增720元 今年起設定期檢討機制

中央社／ 台北29日電
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片

內政部今天說，7月1日起調增替代役團膳主副食費新台幣720元，本島調增為4560元，本島的離島（如澎湖）調增為4825元，外島（如金門馬祖）調增為5360元，外島的離島含國外地區調增為5580元，且今年起將建立主副食費定期檢討機制。

內政部今天透過新聞稿表示，考量替代役入營後訓練強度提升、體能消耗增加，為加強照顧替代役飲食需求與訓練期間營養補給，7月1日起全面調增替代役團膳主副食費。

內政部說，其中，台灣本島從3840元調增為4560元；本島的離島（澎湖群島、基隆嶼、龜山島、蘭嶼、綠島、小琉球、彭佳嶼等）從4105元調增為4825元。

外島（金門、馬祖、東沙島等）從4640元調增為5360元；外島的離島含國外地區（金門大膽、二膽、后嶼、猛虎嶼、復興嶼、獅嶼、草嶼、東碇、北碇等；馬祖高登、亮島、大坵、烏坵地區、東莒、西莒等；南沙島）從4860元調增為5580元。

內政部長劉世芳表示，為兼顧物價變動及替代役與常備役權益衡平，今年起將建立主副食費定期檢討機制，原則每3年檢討1次，另當國防部調整國軍官兵個人主副食費標準或最近一年外食費指數較前次調整指數的成長率達7%時，也會啟動檢討機制，使替代役飲食照顧與時俱進。

劉世芳指出，自2016年以來，已3次調整主副食費標準，最高累計調幅約5成，以台灣本島地區為例，從3055元調為4560元，增幅約49.3%。

內政部強調，替代役是兵役制度重要的一環，依法履行服役義務，並納入民防體系，投入防災、救災、災後復原及民力支援等任務。近年因應極端氣候與複合型災害挑戰，替代役訓練內容與任務強度均逐步提升，政府有責任完善相關生活照顧措施，透過調整主副食費標準，提供更完善服勤支持。

金門 龜山島 馬祖

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