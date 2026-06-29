學者：國軍演訓頻繁 應有減壓配套

國軍繼上周「立即備戰操演」後又將舉行「聯合防禦操演」。學者指出，面對近年兩岸局勢變化，國軍的防衛計畫與交戰準則，需要相當規模修正，因此藉著這兩項按表操課的操演，先確認訓練效果，再迎接更具變化的漢光演習，能更有效驗證防衛作戰計畫；但連續且頻繁的演訓，加重基層官兵負荷，主戰部隊空洞化的危機恐更惡化。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所委任副研究員揭仲說，中共若對台發動軍事入侵，不會是突然決定，也不可能毫無徵候；國防部在八月漢光演習之前，安排「立即備戰」與「聯合防禦」兩場操演，就是希望模擬共軍全階段的犯台過程，強化對國軍指參人員與部隊的訓練效果。

揭仲表示，如今國軍已將戰時任務調整為「不讓共軍成功達成任務」，防衛作戰構想調整為「削弱策略」，行之有年的防衛計畫出現大幅修訂，交戰計畫也有大幅度調整，因此想先藉由兩項操演，依據中共灰色地帶行動或軍演的徵候，設計各種狀況，依照「低、中、高」強度分級，要求各戰區部隊根據戰備規定處置，引導各級指參人員與部隊，確實瞭解防衛作戰計畫、作戰任務、責任區戰術位置、陣地設計與交戰規則，使漢光演習有更好的實戰訓練效果。

不過，學者也警告，目前主戰部隊的編現比只有七成左右，連續且頻繁演訓，勢必造成基層官兵負荷上升；國防部在加重部隊戰演訓任務時，也必須作好配套措施，例如減輕基層行政壓力、適度減併部分訓練任務，避免本已不足的基層人力進一步流失。