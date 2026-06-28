快訊

金曲37／蔡依林封后才知「一輪勝出」震驚喊：很意外！鬆口大巨蛋返場時間

聽新聞
0:00 / 0:00

立委團訪美關注軍售延遲 美官員承諾趕進度

聯合報／ 記者張曼蘋屈彥辰王小萌／台北報導
立法院長韓國瑜（前排左一）率跨黨派立委訪美，廿五日在駐美代表俞大㵢陪同下，拜會美國智庫。韓國瑜一行另與白宮、五角大廈官員見面。 圖／立法院提供
立法院長韓國瑜（前排左一）率跨黨派立委訪美，廿五日在駐美代表俞大㵢陪同下，拜會美國智庫。韓國瑜一行另與白宮、五角大廈官員見面。 圖／立法院提供

立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，會晤行政部門時多聚焦在無人機及軍售延宕等議題。隨團成員、民眾黨立委洪毓祥透露，美方官員會中說明先前美國軍售延遲交付台灣的狀況，正在努力充實軍工生產速度。藍委林思銘向美要求，未來對台軍售都須依合約如期交貨。綠委郭昱晴則向美方官員面告，藍白聯手阻擋無人機特別條例，對美說一套、回台做一套。

據了解，每場會晤約五十分鐘，多聚焦台灣國防特別預算，立委也關切台灣對美國採購武器的交付進度。與會人士形容，立法院長韓國瑜在會中表達一定要發展無人機，此外多數時間都是朝野立委和美方人士交流。

林思銘透過臉書表示，部分向美採購的武器如Ｆ-16戰機等，迄今仍未交付，他向美方表達，未來對台軍售都必須依照合約時程如期交貨，讓裝備及早成為我方戰力，真正提升台灣的防衛能力韌性。

林思銘也對美方提到，台灣除了提升自我防衛能力，同時兩岸必須持續維持穩定對話、理性溝通與交流互動，以免誤判情勢，才能共同維持台海現狀。

洪毓祥表示，美國國防部官員願意協助台灣充實國防預算、強化韌性國防自主能力，並稱若有需要降低台灣人民及各黨派對國防預算、台灣國防布局與規畫疑慮，願透過美國在台協會的安排向台灣各黨派說明。

國民黨立委賴士葆對美方強調，如果向美國採購較高端無人機，完全同意用特別預算直接購買，且希望透過技術移轉與合作開發，讓國內無人機技術升級；但對要發包給國內的無人機相關產業，則較傾向編入年度預算，而美方官員沒太大反對，僅強調無人機發展重要性。

郭昱晴透過臉書表示，最後一場拜會是美國國務院官員，他重申美國對台政策不變，也提醒台灣一定要展現自我防禦的決心，並實質提升自我防禦的基本能力。

郭昱晴也向美方表示，藍白在野黨聯手阻擋「無人機特別條例」，令人遺憾，「他們在美方面前說一套，回到台灣立法院卻做另一套，後續就看他們如何行動。」

軍售 美國 韓國瑜 國防預算 藍白 林思銘 洪毓祥 軍購

延伸閱讀

韓國瑜訪團會見美國防部、白宮官員 美方說明對台軍購延宕原因

美屢要台提升國防 賴士葆反提出售F-35遭冷處理

韓國瑜會白宮、五角大廈官員 「避戰是領導者重要職責」

氣氛友好！韓國瑜訪美團會面白宮官員 雙方討論無人機、軍購

相關新聞

新聞眼／韓國瑜「見到該見的人」 美方釋消息有深意

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美，順利與國會和行政部門交流；在結束訪美行之前，韓國瑜與川普政府的重要人物、共和黨籍美國聯邦眾議院議長強生會面，凸顯雙邊互動良好。

學者評韓國瑜訪華府 「美不押寶台灣任何政黨」

立法院長韓國瑜返台前會晤美國眾議院議長強生，並在會後才曝光。政治大學外交系教授黃奎博表示，顯示中華民國與美國的國會外交是以平等友好的原則交流，方式為公布兩人會面照片，沒有公開記者會，相對低調，可見兩位在外部劇烈變局中，都希望以不挑釁、維持穩定為先。

立委團訪美關注軍售延遲 美官員承諾趕進度

立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，會晤行政部門時多聚焦在無人機及軍售延宕等議題。隨團成員、民眾黨立委洪毓祥透露，美方官員會中說明先前美國軍售延遲交付台灣的狀況，正在努力充實軍工生產速度。藍委林思銘向美要求，未來對台軍售都須依合約如期交貨。綠委郭昱晴則向美方官員面告，藍白聯手阻擋無人機特別條例，對美說一套、回台做一套。

會後消息曝光…韓國瑜會晤美眾議長強生

立法院長韓國瑜於美東時間廿六日會晤美國聯邦眾議院議長強生，立法院事後發布新聞稿表示，韓國瑜感謝強生長期支持台灣，呼籲強生支持「美台雙重課稅快速減免法案」盡速完成立法。此外，韓國瑜對美國國務院官員表示，台灣高度重視無人機等產業發展，期盼持續深化台美合作。

聯合報一周大事6/21~6/21

國內 22日：最新國人十大死因統計報告出爐，癌症連續四十四年位居首位，一一四年共五萬四八三八人死於惡性腫瘤。 26日：行政院公布調查結果，認定行政院貿易總談判代表楊珍妮，對貿易副總談判代表顏慧欣及經貿辦同仁職場霸凌成立。 27日：山區連日強降雨，花蓮萬里溪堰塞湖風險升高，農業部發布紅色警戒，堰塞湖可能於廿四小時內蓄滿溢流。 國外 22日：英國首相施凱爾請辭。前衛生大臣、前大曼徹斯特市長柏能同日隨即宣布角逐工黨黨魁。 23日：立陶宛執政聯盟改組，社會民主黨籍總理魯吉尼涅辭職，同黨主席辛克維丘斯將接任總理。 24日：委內瑞拉中北部發生兩起強震，分別為規模七點二、七點五，首都卡拉卡斯等城市許多建築倒塌，逾萬人死亡。

歷史上的今天／1963年北區天神演習 反空降作戰引矚目

定名為「天神」的一項台灣北區軍民聯合防空演習，28日順利實施。台北縣市，桃園縣及基隆市、港地區的5萬多名軍、警、憲及民防組織人員參加這一項空前的大演習，將各項演習作業項目在規定標準和預算時間內圓滿操作完成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。