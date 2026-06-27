韓國瑜訪團會見美國防部、白宮官員 美方說明對台軍購延宕原因

立法院長韓國瑜訪團於美國當地時間6月25日會見美國國防部及白宮官員。隨團成員之一、民眾黨立委洪毓祥昨表示，藍綠白三黨成員皆對美方展現對於台灣充實國防、強化韌性國防自主能力的支持；美方官員也針對延遲交付台灣軍售部分，向訪團成員提出說明。

洪毓祥表示，美國國防部官員對於台灣充實國防預算、強化韌性國防自主能力，表達願協助的態度與積極性，稱「如果有需要降低台灣人民及各黨派對於國防預算、台灣國防布局與規畫，願意透過美國在台協會（AIT）的安排向台灣各黨派進行說明，以遵守民主法治的精神」。美方這點值得肯定，有助於降低台灣國防部本身在立法院答詢的不透明程度，增進彼此對於台美之間軍事合作的信賴程度。

洪毓祥指出，訪團中午與傳統基金會的智庫代表們舉行座談，會中針對台灣國防安全、地緣政治、經濟能源等議題進行廣泛意見交流。訪團成員表示，在備戰之餘，台灣人民對於和平共處的渴望，一方面要備戰充實國防，另一方面也強調對話及對談的重要性，有互信的溝通，才能構建和平的基礎；智庫學者們也同意這樣的觀點。

洪毓祥提到，訪團下午拜會白宮官員時，也傳達台灣立法院對於國防預算的支持，及努力充實國防自主的能力。盡管黨派立場不同，但皆表達支持的意願及行動；台灣人民也認為，就是要透明且有效監督，才能消除民眾對於台灣政府投入大筆國防預算的疑慮。

美方官員說明，不會將台灣視為交易籌碼，且仍持續堅定支持台灣為其民主盟友的態度。至於對台軍售第二波，美國總統川普仍在多方考慮，只是時間比外界想像的久一點，不過在川普第一任及第二任期間，對台軍售金額都是歷屆美國總統之最，速度也比平均快，藉此澄清說明並沒有想像中延遲的久；美國正在努力充實美國軍工產業的生產速度與品質，只因過去這段期間有些軍事活動，所以有些延遲。