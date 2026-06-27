美屢要台提升國防 賴士葆反提出售F-35遭冷處理

立法院長韓國瑜率我國跨黨派立委訪美，將於26日下午搭機返台。國民黨立委賴士葆表示，他在拜會美國不同機構，表態美方既然要求台灣提升國防力量，是否可出售更高端武器，如F-35戰機等，美方僅表示無法給出明確答案。

韓國瑜日前率團與7位美國民主黨籍聯邦參議員會談。會後，美國參議員發出聯合聲明指出，台灣致力於投資自身的防衛至關重要，他們鼓勵台灣立即採取行動，額外投資台灣國內的防衛生產。正如台灣領導人展現團結支持防衛，川普政府須立即行動，不要再延遲140億美元的對台軍售。

韓國瑜所率訪團據了解也在25日，分別與美國國防部和國安會官員見面，美方重申對台政策沒有改變。

賴士葆說，他在拜會不同機構時，一再強調既然美國一再要求台灣要透過更多預算來提升國防力量，可否出售更高端的武器，例如F35戰鬥機與E2空中預警機，美方相關人員對此問題表示了解，但無法給明確答案，僅強調這是很複雜的問題。

近期我國無人機發展成為關注焦點。賴士葆說，美方強調台灣需要投入更多資金在無人機發展方面，但不會去干預我國立法過程。