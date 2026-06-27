【專家之眼】歐美關切台海恐適得其反

近日日本與菲律賓啟動專屬經濟區（EEZ）談判，導致中方在台灣東部海域發動所謂「海上交通專項執法行動」，並派出海警、公務船及測量船進入相關海域，引發台灣與國際社會高度關注。對此，美國、英國、法國與德國相繼表達憂慮，認為中國上述的新活動，已威脅區域穩定、航行自由與國際航運安全，並重申反對任何以威脅、武力或脅迫方式單方面改變現狀。英、法、德在台代表處也罕見發表聯合聲明，指出航行權利、船舶安全與國際海運秩序必須受到保障。

從表面上看，歐美國家擔心，中方的行動可能會牽動東海、南海、第一島鏈與整個印太航道安全。尤其台灣東部海域過去較少成為中國海警執法活動的主要場域，如今若被納入北京所謂「管轄」或「執法」範圍，等於是把灰色地帶壓力從台海正面延伸到台灣背後，具有明顯的戰略意涵。

然而，歐美國家的這些表態，只是治標不治本與見樹不見林的膝蓋式反應。他們看到了中國海警行動所造成的區域壓力，卻未必願意正視兩岸情勢惡化的根本原因。其實，北京多年來的基本立場並未改變，其核心始終是反對台獨。換言之，如果台灣方面不推動台獨、不以「去中國化」或「兩國化」方式挑戰既有兩岸政治基礎，兩岸仍有可能透過和平交流、制度性協商與經貿往來的方式來處理分歧。問題在於，民進黨執政後，持續拒絕九二共識，並在國家定位、教育文化、外交語言與對外宣傳上不斷推進「台獨化」方向，使北京對和平發展的信心日益下降。

因此，美、英、法、德聲明的效果恐怕適得其反。因為北京可能認為，這些外部勢力並不是在維護和平，而是在干涉內政與替民進黨的台獨路線背書。更值得注意的是，美英法德在近代中國歷史記憶中，也容易被聯想到西方列強欺壓中國的陰影，這四國不就是八國聯軍的代表？尤其在大陸社會與民族主義敘事中，不但不會產生勸阻效果，反而可能強化北京「反外力介入」的正當性。

真正要讓台海危機降溫，關鍵在台灣內部政策方向的調整。台灣當然需要維持自我防衛能力，也需要與國際社會保持合作，但更重要的是，不能把外部支持誤認為可以無限推進台獨的保證。國際社會反對兩岸片面改變現狀，這不應只用來批判北京，更應約束台北。若台灣方面持續在政治上掏空中華民國架構、在兩岸論述上否定共同政治基礎，那麼北京的壓力行動只會愈來愈強，國際聲明也難以真正阻止危機升高。

台海和平的出路，不能只靠G7聲明、AIT關切，或歐洲國家的外交表態。這些表態可以製造輿論，卻無法解決問題。真正治本之道，是台灣重新回到中華民國憲政架構，恢復兩岸和平交流的政治基礎，停止以台獨路線刺激對岸，也避免把台灣推向大國對抗的前線。唯有台灣內部政策先出現理性調整，兩岸才可能重啟對話，東部海域的灰色衝突也才可能逐步降溫。否則，外國聲援愈多，北京反制愈強，愈幫愈忙，適得其反，台灣將可能陷入更大的安全困境。