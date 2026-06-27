美亞太助卿：對台軍售不取決中國

選戰將至，國民黨團提出「反廢死」、民眾黨團提出的「交通罰鍰投入交通建設」、「移轉投票」三大公投案均已逕付二讀，而國民黨立委推動的「鞭刑公投」案也將在下周五提出；國民黨主席鄭麗文昨表示，光是重啟核三不夠，她將提出「重啟核電」公投案。藍營人士表示，若立院處理時序得宜，年底公投綁大選的機會很大。

2026-06-27 00:16