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美亞太助卿：對台軍售不取決中國
美國國務院亞太助卿戴桑布雷廿五日表示，美國對台長久以來的政策不變，否認美國對台六項保證有變動；他保證說，川普接下來針對新一波對台軍售是否通知國會，不會取決於中國。戴桑布雷也肯定川習會，認為美中領袖會面有助穩定區域和平。
美國聯邦眾議院外交委員會廿五日舉行聽證會，戴桑布雷在開場聲明中表示，在台灣關係法、三公報和六項保證的指引下，美國對台灣長久以來的政策不變；美國持續致力於保存台海的和平與穩定，反對任何單方面對現狀的改變。
此外，美國主辦的「矽盛世」峰會廿五日在華府舉行，邀請「矽盛世宣言」各簽署方代表，包括澳洲、芬蘭、印度、以色列、日本、韓國、新加坡、瑞典、阿聯、英國和美國；台灣由數發部次長侯宜秀代表，以非簽署方身分出席。美國副國務卿藍道表示，先進晶片、ＡＩ科技至關重要，須確保技術由值得信賴夥伴掌握。
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