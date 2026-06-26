軍方資安核心同款設備爆漏洞 馬文君：不是設備問題 是國安問題

數發部資安警訊指出Fortinet設備出現「FortiBleed」外洩風險，恐波及軍用網路。立委馬文君質疑，陸軍6.1億元資安核心標案採用相關設備，卻未見國防部完整說明是否受影響、是否完成盤點與補救，這已非單一資安事件，而是國軍核心網路安全與國安風險。

數位發展部資通安全署日前發布資安警訊，指出威脅情報平台InfoStealers揭露「FortiBleed」事件，疑有駭客取得Fortinet旗下FortiGate防火牆及SSL VPN設備憑證外流風險，提醒各機關立即檢查設備版本並強化防護。

馬文君表示，陸軍去年底決標「陸軍機敏資安核心」案，執行期程自114年至118年，總經費約6.1億元，由中光電智能雲服得標，核心設備即採用Fortinet防火牆，涉及國軍營區網路管理核心系統，一旦遭入侵，影響層面恐不僅是單一設備，而是整體軍網監控與管理能力。

她並提到，徐巧芯今年3月質詢時即曾提出質疑，當時參與投標者包括中華電信、華經資訊等具資安建置經驗業者，但最後由資安實績相對有限廠商得標，引發外界對資格審查與決標合理性的討論。

徐巧芯當時亦提醒Fortinet設備可能存在資安風險，甚至有遭駭客利用漏洞入侵疑慮，國防部則回應可透過後續服務機制因應。不過，馬文君指出，如今資安署已發布FortiBleed警訊，顯示相關風險並非空穴來風。

馬文君質疑，國防部目前仍強調設備符合規範、品牌廣泛使用及廠商履約能力，但對於軍方系統是否受影響、是否出現在情資清單，以及已完成哪些盤點與修補措施，均未具體說明，資訊透明度不足。

她要求國防部儘速向立法院提出機密報告，釐清軍網是否遭波及及是否存在機敏資料外洩風險，並與廠商研議具體改善與補救方案。

馬文君並批評，國防部面對資安警示應以國安為優先，而非替廠商背書，強調使用納稅人預算即應接受最嚴格監督。

她同時延伸指出，政府近來除資安議題外，亦存在預算運用與治理爭議，包括台電虧損、監察院功能運作等問題，並質疑部分設計相關標案集中度過高、利益分配失衡等現象，呼籲應全面檢視公共資源配置與採購制度。