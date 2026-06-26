快訊

八仙塵爆11周年！ 法院判觀光署、新北市府要國賠2100萬元確定

世足賽／小組晉級戰況更新：美澳晉級、日本不敗出線 厄瓜多驚奇挺進32強

竹北豪雨釀意外…女駕駛受困車內滅頂失聯 尋獲時已不治

聽新聞
0:00 / 0:00

立法院暫緩無人載具特別條例 行政院：戰力建構不能等

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
立法院26日將行政院所提《國防自主無人載具採購特別條例》暫緩列案。對此，行政院發言人李慧芝強調，國防自主及國家關鍵產業鏈發展，不應遭政治杯葛。聯合報資料照，記者曾學仁／攝影
立法院26日將行政院所提《國防自主無人載具採購特別條例》暫緩列案。對此，行政院發言人李慧芝強調，國防自主及國家關鍵產業鏈發展，不應遭政治杯葛。聯合報資料照，記者曾學仁／攝影

立法院26日將行政院所提《國防自主無人載具採購特別條例》暫緩列案。對此，行政院發言人李慧芝強調，國防自主及國家關鍵產業鏈發展，不應遭政治杯葛。

李慧芝指出，面對地緣政治局勢快速變化及現代戰爭型態轉變，建構不對稱戰力已是與時間賽跑的國防工程。然而，年度預算受限於編列及審查期程，難以完全因應無人載具技術快速演進。更何況，今年度中央政府總預算送交立法院已302天仍未完成審查，更凸顯現行制度難以及時支應國防需求。因此，行政院提出特別條例及特別預算，集中資源推動無人載具自主研發、在地生產、維修量能及非紅供應鏈布局。

李慧芝表示，無人機已成為各國建構國防戰力的重要趨勢，在國際衝突中展現低成本、高效率的偵蒐與精準打擊能力，也是提升防衛韌性的關鍵。事實上，在野黨立委也曾提案推動無人機產業及供應鏈布局，顯示朝野對發展無人載具的重要性及急迫性已有共識。

李慧芝強調，行政院充分尊重立法院監督權，特別條例及特別預算仍須依法接受立法院審議，也必須接受全民監督，所謂「迴避監督」的說法與事實不符。

李慧芝重申，國防沒有空窗期，戰力建構一天都不能等，國家安全更不應分黨派。行政院呼籲朝野以國家利益為優先，盡速將《國防自主無人載具採購特別條例》付委審查，共同強化國軍不對稱戰力，展現台灣守護民主與自我防衛的決心。

政院 李慧芝 行政院

延伸閱讀

政院：無人機載具特別預算仍受立院監督 盼加速審議

民眾黨團：拒絕特別預算常態化 將自提「無人載具發展條例」

政院2100億「無人載具採購特別條例」付委 遭藍白聯手擋下

財委會地方考察 立委籲挺政院版無人機條例

相關新聞

教召真的有用？他喊「真正學會用槍」 隱藏好處曝：拓展人脈超方便

教召是為了能在戰爭期間快速集結軍人，而實施的軍事複習訓練，以維持軍人的戰力。一名網友發文，好奇參加教召到底有沒有作用，吸引不少參與過的人討論教召的優點。

軍方資安核心同款設備爆漏洞 馬文君：不是設備問題 是國安問題

數發部資安警訊指出Fortinet設備出現「FortiBleed」外洩風險，恐波及軍用網路。立委馬文君質疑，陸軍6.1億元資安核心標案採用相關設備，卻未見國防部完整說明是否受影響、是否完成盤點與補救，這已非單一資安事件，而是國軍核心網路安全與國安風險。

立院暫緩無人載具特別條例 政院：戰力建構不能等

立法院26日將行政院所提《國防自主無人載具採購特別條例》暫緩列案。對此，行政院發言人李慧芝強調，國防自主及國家關鍵產業鏈發展，不應遭政治杯葛。

空軍專機史／這機型艙內活動必彎腰 空難留下感人神蹟

媒體披露，空軍專機隊服役超過35年的福克50與畢琪1900，將由法國與義大利合製的ATR客機接手。畢琪與福克兩款機型，分別在1988年與1992年返國服役，兩者都是民航市場常見機種，屬於國軍早期採取商售而非軍售的少數機種，兩種飛機來台時，都曾經發生爭議，當時軍方作為如果在今日發生，勢必引發政治風暴。

美亞太助卿：六項保證沒有變 對台軍售不取決於中國

美國國務院亞太助卿戴桑布雷（Michael G. DeSombre）25日表示，美國對台長久以來的政策不變，否認美國的對台六項保證有變動；戴桑布雷也肯定川習會，認為美中領袖會面有助於穩定區域和平。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。