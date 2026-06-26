教召真的有用？他喊「真正學會用槍」 隱藏好處曝：拓展人脈超方便

教召是為了能在戰爭期間快速集結軍人，而實施的軍事複習訓練，以維持軍人的戰力。一名網友發文，好奇參加教召到底有沒有作用，吸引不少參與過的人討論教召的優點。有網友分享，在當兵新訓時因為時間太趕的關係，很少機會能學習用槍，但教召的官兵都很有耐心在教，因此他直到教召時才真正學會用槍，並指出「教召對我是蠻有意義的」。

立院外交及國防委員會於近日進行「教育召集制度公平性、後備軍人實戰化施訓成效與女性召訓配套措施」專案報告。書面報告指出，今年起所有教召統一為14天，並採「原兵歸原位」選充作法，動員人力專長相符率可達93%，使後備軍人形成固定編組，並藉實戰化訓練維持戰技，快速恢復戰力。

一名網友在Threads發文，好奇教召是否真的有意義，對此詢問網友們的意見。一位網友回應，他退伍後每年都自願報名教召，其目的是為了讓自己在戰場上獲得更高的生存機會，在參與教召時能學習到無人機操作、執行任務的細節、戰傷救護的知識等，這些都是保命的手段，畢竟沒人知道敵人何時打過來，只能盡可能武裝自己，「也能保護自己愛的人」。

有網友提到，他去教召才真正學會使用步槍，因為在新兵訓練時時間太趕，很多東西只教一小部分而已，下部隊也只有擦槍時才能摸到槍，而參加教召的班長都很有耐心的教學，鄰兵也都是社會人士，都很客氣，也會互相幫忙；而且教召准許他們打18發子彈，打到會打為止，因此讓他收穫滿滿。

還有網友以國家層面分析該問題，教召的意義是讓非現役軍人能夠複習且接收新的民防知識，無論是天災或戰爭，民眾對民防知識越充足，國家才越安全。況且台灣發生戰爭的機率不低，如果民眾沒有民防意識的話，恐怕自己或家人都有生命危險，因此參加教召還是有很大的意義。

也有網友站在上班族的立場回應，教召不僅可以學習到急救知識，上班族還能趁這些日子休息，放假不扣薪、作息變超正常、三餐都有人煮、領雙薪、甚至不用接工作電話，對上班族而言真的很幸福。但他也提到，其他國家的教召沒有那麼輕鬆。

另外也有人提到，可以趁教召拓展人際關係，「像我有一次教召認識會裝冷氣跟熱水器的，直接聯絡真的好方便」、「有人在教召期間挖出一堆潛在客戶或是擴展人脈」。

但也有曾擔任過動員官的網友持不同意見，他認為教召本身並沒有太大意義，只不過是演戲而已，大家都希望能趕快結束痛苦又無聊的日子，況且光是準備教召就要花掉現役軍人3到6個月的整備時間，要處理準備場地、裝備、教案等等，非常累人。