美官員：美中會談中方必提軍售 未悖離六項保證

美國國務院亞太助卿戴桑布雷今天在聯邦眾議院外交委員會聽證會指出，美國對台政策沒有改變。議員質疑總統川普的談話顯示違背六項保證；他強調，美中所有會談中方都會提到台灣與軍售。這經常討論，但沒有悖離六項保證。

美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿戴桑布雷（Michael DeSombre），25日出席聯邦眾議院外交委員會「亞太地區執行美國優先途徑」聽證會。他表示，美國由台灣關係法、三項公報與六項保證主導的長期對台政策沒有改變，美國持續承諾維持台海和平穩定，反對任何單方面改變現狀。

民主黨籍議員奧蘇斯基（Johnny Olszewski）質詢，美國對台政策不變，其中包括六項保證，這是否絕對是戴桑布雷本人、國務院與川普政府的立場？

戴桑布雷回應：「是的。」

奧蘇斯基追問，川普（Donald Trump）訪中後於空軍一號上向媒體表示，他與中國國家主席習近平討論對台軍售細節；之後在福斯新聞（Fox News）專訪指出，先前已保留對台主要軍售，是否通知國會同意將由中方決定，這些說法明顯示警違反六項保證與戴桑布雷的證詞，可否釐清？

戴桑布雷回答：「可以說每次與中國會談，中方都會提到台灣與對台軍售問題。這幾乎是所有對話的一部分，所以這經常討論，但沒有悖離六項保證。」

奧蘇斯基繼續問道，雖然川普這樣說，但美方未就此向中方提出諮詢？

戴桑布雷說：「中方持續向美方提出不希望美國對台軍售。」

奧蘇斯基再問，無論是否通知國會，這並非中方的決定？

戴桑布雷說：「正確。」

此外，共和黨籍議員巴爾（Andy Barr）質詢，國會要如何協助加速對台移交軍售品項？

戴桑布雷指出，有關國防製造基礎，「我們正努力帶更多投資來美國」，並竭盡所能協助這些投資，並促進政府因應防衛需要的撥款，這是最重要的兩個範疇。