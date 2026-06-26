快訊

快改道！國1北上林口路段9大小車連環撞 「紫爆」回堵8公里到中壢

伊朗攻擊荷莫茲貨船！無人機擊傷長榮「長麗輪」 美伊和平協議拉警報

大雷雨開炸桃竹 橫山、尖石山區暴雨「國家級警報響」7縣市淹水警戒

聽新聞
0:00 / 0:00

美官員：美中會談中方必提軍售 未悖離六項保證

中央社／ 紐約25日專電

美國國務院亞太助卿戴桑布雷今天在聯邦眾議院外交委員會聽證會指出，美國對台政策沒有改變。議員質疑總統川普的談話顯示違背六項保證；他強調，美中所有會談中方都會提到台灣與軍售。這經常討論，但沒有悖離六項保證。

美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿戴桑布雷（Michael DeSombre），25日出席聯邦眾議院外交委員會「亞太地區執行美國優先途徑」聽證會。他表示，美國由台灣關係法、三項公報與六項保證主導的長期對台政策沒有改變，美國持續承諾維持台海和平穩定，反對任何單方面改變現狀。

民主黨籍議員奧蘇斯基（Johnny Olszewski）質詢，美國對台政策不變，其中包括六項保證，這是否絕對是戴桑布雷本人、國務院與川普政府的立場？

戴桑布雷回應：「是的。」

奧蘇斯基追問，川普（Donald Trump）訪中後於空軍一號上向媒體表示，他與中國國家主席習近平討論對台軍售細節；之後在福斯新聞（Fox News）專訪指出，先前已保留對台主要軍售，是否通知國會同意將由中方決定，這些說法明顯示警違反六項保證與戴桑布雷的證詞，可否釐清？

戴桑布雷回答：「可以說每次與中國會談，中方都會提到台灣與對台軍售問題。這幾乎是所有對話的一部分，所以這經常討論，但沒有悖離六項保證。」

奧蘇斯基繼續問道，雖然川普這樣說，但美方未就此向中方提出諮詢？

戴桑布雷說：「中方持續向美方提出不希望美國對台軍售。」

奧蘇斯基再問，無論是否通知國會，這並非中方的決定？

戴桑布雷說：「正確。」

此外，共和黨籍議員巴爾（Andy Barr）質詢，國會要如何協助加速對台移交軍售品項？

戴桑布雷指出，有關國防製造基礎，「我們正努力帶更多投資來美國」，並竭盡所能協助這些投資，並促進政府因應防衛需要的撥款，這是最重要的兩個範疇。

軍售 中方 國務院

延伸閱讀

美亞太助卿：六項保證沒有變 對台軍售不取決於中國

韓國瑜率團訪華府 美議員挺軍售、避免雙重課稅

韓國瑜率團訪美 美參議員籲川普政府盡快通過對台軍售

韓國瑜會裴洛西 美議員：盼賴總統能訪美

相關新聞

空軍專機史／這機型艙內活動必彎腰 空難留下感人神蹟

媒體披露，空軍專機隊服役超過35年的福克50與畢琪1900，將由法國與義大利合製的ATR客機接手。畢琪與福克兩款機型，分別在1988年與1992年返國服役，兩者都是民航市場常見機種，屬於國軍早期採取商售而非軍售的少數機種，兩種飛機來台時，都曾經發生爭議，當時軍方作為如果在今日發生，勢必引發政治風暴。

美亞太助卿：六項保證沒有變 對台軍售不取決於中國

美國國務院亞太助卿戴桑布雷（Michael G. DeSombre）25日表示，美國對台長久以來的政策不變，否認美國的對台六項保證有變動；戴桑布雷也肯定川習會，認為美中領袖會面有助於穩定區域和平。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。