美亞太助卿：六項保證沒有變 對台軍售不取決於中國

美國國務院亞太助卿戴桑布雷（Michael G. DeSombre）25日表示，美國對台長久以來的政策不變，否認美國的對台六項保證有變動；戴桑布雷也肯定川習會，認為美中領袖會面有助於穩定區域和平。

美國聯邦眾議院外交委員會25日針對「在東亞和太平洋地區落實美國優先方針」舉行聽證會，邀請戴桑布雷出席說明。

戴桑布雷在開場聲明中表示，在台灣關係法、三公報和六項保證的指引下，美國對台灣長久以來的政策不變；美國持續致力於保存台海的和平與穩定，反對任何單方面對現狀的改變。

戴桑布雷也提到說，美國國務院正與跨機構的夥伴合作，投資海上執法，以及地區的安全倡議；戴桑布雷表示，這些努力是為了捍衛國際法、保護航行自由，並支持印太國家的主權。

美國總統川普日前訪問北京，與中國國家主席習近平會面，戴桑布雷也肯定川習會的成果，指川普的北京行創造領袖之間互動的重要機會，重申美國對保持溝通管道暢通的承諾，也確保美中關係建立在公平和互惠的基礎之上。

民主黨眾議員歐謝夫斯基（Johnny Olszewski）則提及川普曾向媒體坦言，他與習近平會面時，討論到對台軍售的細節，甚至暗示未來是否通過新一波對台軍售，取決於中國，歐謝夫斯基認為這違反了六項保證。

戴桑布雷回答說，美中每回會談，中方總是會提到台灣和對台軍售，幾乎是雙方必然會討論到的議題，戴桑布雷並表示，中方持續表達他們不希望美國出售武器給台灣，不過戴桑布雷認為說，這樣沒有違反六項保證。

戴桑布雷也保證說，川普接下來是否針對新一波對台軍售來通知國會，不會取決於中國。

川普在結束訪問北京的行程之後稱美國對台軍售是很好的談判籌碼，引發爭議，美國國務卿魯比歐後來說明，美國對台政策沒有改變，也沒有在這次北京行中改變。

魯比歐並解釋說，川普稱軍售是很好的談判籌碼，意在點出中國非常在意這個議題，持續在與美國的討論中提到對台軍售，但這並不代表這會影響到國務院或白宮的決定。