快訊

分科測驗衝刺／歷史重跨冊知識整合 主題式複習「融會貫通」得高分

最強對流籠罩南台灣！台南目前瘋狂雷暴中 1張圖看驚人閃電打雷密度

聽新聞
0:00 / 0:00

美亞太助卿：六項保證沒有變 對台軍售不取決於中國

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務院亞太助卿戴桑布雷（Michael G. DeSombre）。記者陳熙文／攝影
美國國務院亞太助卿戴桑布雷（Michael G. DeSombre）。記者陳熙文／攝影

美國國務院亞太助卿戴桑布雷（Michael G. DeSombre）25日表示，美國對台長久以來的政策不變，否認美國的對台六項保證有變動；戴桑布雷也肯定川習會，認為美中領袖會面有助於穩定區域和平。

美國聯邦眾議院外交委員會25日針對「在東亞和太平洋地區落實美國優先方針」舉行聽證會，邀請戴桑布雷出席說明。

戴桑布雷在開場聲明中表示，在台灣關係法、三公報和六項保證的指引下，美國對台灣長久以來的政策不變；美國持續致力於保存台海的和平與穩定，反對任何單方面對現狀的改變。

戴桑布雷也提到說，美國國務院正與跨機構的夥伴合作，投資海上執法，以及地區的安全倡議；戴桑布雷表示，這些努力是為了捍衛國際法、保護航行自由，並支持印太國家的主權。

美國總統川普日前訪問北京，與中國國家主席習近平會面，戴桑布雷也肯定川習會的成果，指川普的北京行創造領袖之間互動的重要機會，重申美國對保持溝通管道暢通的承諾，也確保美中關係建立在公平和互惠的基礎之上。

民主黨眾議員歐謝夫斯基（Johnny Olszewski）則提及川普曾向媒體坦言，他與習近平會面時，討論到對台軍售的細節，甚至暗示未來是否通過新一波對台軍售，取決於中國，歐謝夫斯基認為這違反了六項保證。

戴桑布雷回答說，美中每回會談，中方總是會提到台灣和對台軍售，幾乎是雙方必然會討論到的議題，戴桑布雷並表示，中方持續表達他們不希望美國出售武器給台灣，不過戴桑布雷認為說，這樣沒有違反六項保證。

戴桑布雷也保證說，川普接下來是否針對新一波對台軍售來通知國會，不會取決於中國。

川普在結束訪問北京的行程之後稱美國對台軍售是很好的談判籌碼，引發爭議，美國國務卿魯比歐後來說明，美國對台政策沒有改變，也沒有在這次北京行中改變。

魯比歐並解釋說，川普稱軍售是很好的談判籌碼，意在點出中國非常在意這個議題，持續在與美國的討論中提到對台軍售，但這並不代表這會影響到國務院或白宮的決定。

亞太 國務院 川習會

延伸閱讀

韓國瑜率團訪美 美參議員籲川普政府盡快通過對台軍售

美學者揭習近平「不戰而奪台」攻略 川普恐淪北京最穩妥工具人

韓國瑜會裴洛西 美議員：盼賴總統能訪美

韓國瑜率團訪華府 美議員挺軍售、避免雙重課稅

相關新聞

美亞太助卿：六項保證沒有變 對台軍售不取決於中國

美國國務院亞太助卿戴桑布雷（Michael G. DeSombre）25日表示，美國對台長久以來的政策不變，否認美國的對台六項保證有變動；戴桑布雷也肯定川習會，認為美中領袖會面有助於穩定區域和平。

司法判決與國安信任 共諜案二審證明「綠能你不能」？

高等法院25日針對民進黨前黨工涉共諜案進行二審宣判，撤銷原判決。其中，一審曾遭重判的被告黃取榮、邱世元、吳尚雨刑度皆有變更；其中，曾任外交部前部長吳釗燮諮議兼機要秘書的何仁傑，一審依違反國家機密保護法判刑八年二月，二審則改判無罪。共諜案的一審與二審刑度及認定結果出現巨大落差，迅速引發社會質疑。

圖解委內瑞拉世紀強震 震源在哪？災損初步評估一次看

委內瑞拉中北部於當地時間24日傍晚6時4分，遭遇1個多世紀以來最強烈的連環雙震襲擊，首都卡拉卡斯等城市許多建築倒塌。臨時總統羅德里格斯宣布，全國進入緊急狀態，目前已知至少164人死亡，971人受傷，但這些數字並未包括交通與通訊中斷的濱海災區，傷亡恐進一步攀升。

九合一風雲／民進黨花蓮助攻張峻 恐因染綠流失選票

花蓮選戰藍綠版圖鬆動？民進黨不推縣長人選，私下卻與無黨籍議長張峻展開「地下結盟」，透過陸空戰文宣全力助攻。這場看似精準的政治平衡，卻因基層反彈與張峻可能「染綠」疑慮，面臨藍營與中間選票流失的雙重考驗。

美期刊分析鄭麗文路線…國民黨：台灣安全 非外交、國防二選一

國民黨主席鄭麗文結束訪美行後，外交與國安期刊「國家利益」近日刊登專文，分析鄭麗文的兩岸主張。國民黨表示，在台海局勢持續緊張之際，除了維持必要的嚇阻能力之外，更需要透過外交與對話，建立溝通機制，才能真正降低衝突風險、維護台海和平穩定。

新聞眼／韓國瑜「情聖說」 意在言外

韓國瑜以義大利情聖Giacomo Casanova卡薩諾瓦的情史比喻台灣的處境，綠營膝反射批評外交關係不是婚友社，卻未必真正理解韓國瑜談話背後所要傳達的訊息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。