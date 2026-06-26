4駐台機構關切陸侵擾行為 北京：不是嗓門大就對

中國大陸日前在台灣以東海域展開「執法行動」。美、英、法、德駐台機構廿四日表態認為，中方行動威脅區域穩定。大陸國防部發言人張曉剛昨天就此回應，「判斷是非的標準，不是看誰的嗓門大」。

日菲將啟動專屬經濟區談判，中方為此展開台灣東部海域執法行動，四國駐台機構發布聲明關切。大陸國防部昨例行記者會，發言人張曉剛表示，日菲繞開中方擅自啓動海域畫界談判，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，侵害中國海洋權益，中國在相關海域依法開展執法巡查，正當必要。

他說，「判斷是非的標準，不是看誰的嗓門大，在這個問題上侵權挑釁的是日菲，拉幫結派對中方施壓沒有用」。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天也表示，根據大陸國內法和包括「聯合國海洋法公約」在內的國際法，「中國在台灣島以東海域擁有專屬經濟區和大陸架」，中方相關執法，是「依法行使管轄權，維護地區穩定和海上秩序的正當舉措」。