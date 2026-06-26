快訊

豪雨狂炸南台灣！高雄市、台南市、屏東縣26日全縣市停班停課

快訊／預報仍有「顯著」雨勢 台南市府緊急宣布「26日全市停班停課」

快訊／高雄市緊急宣布「26日全市停班停課」 超大豪雨恐致災

聽新聞
0:00 / 0:00

4駐台機構關切陸侵擾行為 北京：不是嗓門大就對

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸日前在台灣以東海域展開「執法行動」。美、英、法、德駐台機構廿四日表態認為，中方行動威脅區域穩定。大陸國防部發言人張曉剛昨天就此回應，「判斷是非的標準，不是看誰的嗓門大」。

日菲將啟動專屬經濟區談判，中方為此展開台灣東部海域執法行動，四國駐台機構發布聲明關切。大陸國防部昨例行記者會，發言人張曉剛表示，日菲繞開中方擅自啓動海域畫界談判，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，侵害中國海洋權益，中國在相關海域依法開展執法巡查，正當必要。

他說，「判斷是非的標準，不是看誰的嗓門大，在這個問題上侵權挑釁的是日菲，拉幫結派對中方施壓沒有用」。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天也表示，根據大陸國內法和包括「聯合國海洋法公約」在內的國際法，「中國在台灣島以東海域擁有專屬經濟區和大陸架」，中方相關執法，是「依法行使管轄權，維護地區穩定和海上秩序的正當舉措」。

北京 大陸國防部 中國大陸

延伸閱讀

陸海警船擾台灣東部海域引美英法德關切 陸外交部：依法行使管轄權

英美法德關切台灣島以東海域巡查 陸外交部：正當舉措

英法德駐台機構聲明：大陸船東部海域行動 威脅區域穩定

對台灣東部海域活動表關切 北京點名不滿有關國家、機構…台北感謝「國際友盟」

相關新聞

美期刊分析鄭麗文路線…國民黨：台灣安全 非外交、國防二選一

國民黨主席鄭麗文結束訪美行後，外交與國安期刊「國家利益」近日刊登專文，分析鄭麗文的兩岸主張。國民黨表示，在台海局勢持續緊張之際，除了維持必要的嚇阻能力之外，更需要透過外交與對話，建立溝通機制，才能真正降低衝突風險、維護台海和平穩定。

新聞眼／韓國瑜「情聖說」 意在言外

韓國瑜以義大利情聖Giacomo Casanova卡薩諾瓦的情史比喻台灣的處境，綠營膝反射批評外交關係不是婚友社，卻未必真正理解韓國瑜談話背後所要傳達的訊息。

韓國瑜會裴洛西 美議員：盼賴總統能訪美

立法院長韓國瑜率團訪美，他廿四日拜會美國國會，與多達四十多位聯邦參眾議員見面，更與眾院榮譽議長裴洛西公開會面。眾院共和黨議員蒂法尼更表示，希望賴清德總統有一天能訪問美國。

韓國瑜談台美處境：只能戀愛，不能結婚

立法院長韓國瑜率團訪美，他廿四日拜會美國國會。韓國瑜在出席美國國會台灣連線酒會時呼籲美方繼續支持台灣參與國際社會，指台灣在國際上要呼吸一口新鮮的空氣都非常困難，台美處境「就像是只能戀愛，不能結婚」，台灣願意在國際社會承擔更多責任，期盼美方好朋友持續協助台灣參與國際組織。

賴總統籲審預算救災 藍委駁仍有3兆可用

全台多地昨傳出淹水災情，民進黨指控，國民黨立委拖延總預算審查，導致行政院編列的一七○億元第一、第二預備金及災害準備金無法動支。國民黨團回嗆，政府手上有近三兆元總預算可合法動用、一百四十七億元治水經費三月就已放行，救災錢一分不少，卻刻意隱瞞法規，用極端謊言恐嚇人民，行徑卑劣。

歷史上的今天／1961年銘傳商專舉行第二屆結業典禮

1961年6月26日，私立銘傳商業專科學校上午在台北市中山堂中正廳舉行第二屆學生結業典禮，出席的各界來賓、學生家長2千餘人，典禮由創辦人兼校長包德明主持，財政部長嚴家淦、該校常務董事谷正鼎、來賓皮以書等均在會中致詞，勉各學生繼續努力，服務社會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。