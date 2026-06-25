國防院董事長籲推演決策具體化 賴總統促形成SOP供演練參考

總統府全社會防衛韌性委員會今天對灰色地帶侵擾和高強度海上脅迫進行桌上推演，委員會顧問、國防院董事長霍守業表示，各部會對於情境想定所做推演與決策，應該要將其具體化；總統賴清德指示國安會與內政部參考並依各委員意見形成SOP，供後續演練參考。

總統府全社會防衛韌性委員會今天上午進行桌上推演，想定中國海警在台灣周邊海域侵擾國內外船舶，並干擾台灣海上運補；下午舉行第8次委員會議，晚間會後記者會由總統府發言人郭雅慧主持，國安會副秘書長李問、內政部長劉世芳、海委會副主委兼海巡署長張忠龍出席。

郭雅慧轉述賴總統裁示，總統請國安會與內政部參考霍守業所提意見，將推演中各單位的報告措施具體化，並參考各委員意見逐次修訂形成標準作業程序（SOP），作為後續演練參考。

郭雅慧回應中央社記者提問時說明，委員會進行的桌上推演，3月時就想定題目，也納入近期區域情勢相關的情境，霍守業主要提及，今天的演練是跨部會一起進行，各部會在情境想定下所做出的推演與決策，各部會的報告都應該要具體化，許多委員也提供意見，賴總統認為相關意見可作未來演習參考。

郭雅慧表示，由於數位科技帶來的改變，今天委員會也聚焦人工智慧（AI）應用跟全民參與，例如委員、台灣網路資訊中心董事長黃勝雄提到，許多新的數位技術，包括AI、影像辨識、駭客侵擾與無人機等，均不是傳統定義的武力越界，遇到類似的高度侵擾，如何應處並無明確定義，若發生天天重複騷擾時，要思考如何重新定義衝突的門檻。

郭雅慧說，委員、台灣駭客協會理事戴辰宇指出，日本將一些網路攻擊定位需要應處，並通過「主動式網路防禦法案」。委員、趨勢科技台灣區總經理洪偉淦提到，跨部會的合作可以善用AI，讓AI學習各部會的專業，讓政府推動的主權AI結合台灣算力，若有更多模型結合主權AI的力量，未來的桌上推演可以更有效率地進行演練；另也有委員從戰略溝通、國際溝通角度提出具體建議。

針對內政部未來演習規劃，劉世芳說明，9月21日是台灣的國家防災日、9月也是國家防災月，自新冠疫情結束後，每一年的國家防災月都有不同想定，也會邀請其他國家災防員或救護員來台參與；今年也一樣，將針對救災救護、通訊系統等議題，建構比較好的救護資源來做演練，如果想定狀況出爐，在國家防災月進入演習時，會對外界做完整報告。