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防衛委員會海上脅迫桌上推演 賴總統：持續強化海空域情資整合

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天主持全社會防衛韌性委員會第八次委員會議。圖／總統府提供
賴清德總統今天主持全社會防衛韌性委員會第八次委員會議。圖／總統府提供

總統府全社會防衛韌性委員會今天針對「灰色地帶侵擾」及「高強度海上脅迫」進行桌上推演。賴清德總統會後裁示，請國安會國防部海委會持續強化海空域情資整合以及即時通報機制，提升針對異常活動的預警能力，確保第一時間掌握情勢發展。

此次桌上推演想定，為中國海警無預警在台灣周邊部分水域展開襲擾，要求進出台灣港口的國內外船舶須於中國「國際貿易單一窗口」申報，並逐步採取查驗、登檢、扣押等措施，升高對我國海上運補干擾。

總統府發言人郭雅慧轉述賴總統裁示，賴總統說，請交通部、海委會等機關協同國防部，持續精進與國內外商貨船的通報聯繫機制，強化海上執法能量，落實必要的驅離措施，並完善航線規劃、無人機偵搜及戒護安全機制，來提升海域監控與應變能力。

賴總統表示，同時也要確保港口停泊、陸上裝卸及船舶進出作業順暢運行，完善跨部會應變協調與海上航運安全維持，強化能源及關鍵民生物資的運補與供應韌性，讓重要港口及關鍵航道，能夠安全與暢通。

賴總統說，請經濟部、農業部、衛福部，針對能源與重要民生物資，持續盤點存量、追蹤供需、律定優先順序，並驗證外購物資程序。同時，請交通部、內政部、財政部強化港口設施、物資接收轉運作業、加速通關流程，以及維持港區秩序。另外，請海委會、海巡署及內政部警政署加強無人機運用縱深，協助海、陸運交通管制與戒護等整備，讓國家的關鍵系統，在任何情境下都能維持基本運作。

賴總統表示，請各部會強化跨部會的危機決策與訊息發布機制，也要強化國際戰略溝通，要確保對外說明一致、即時、透明，避免資訊落差，造成社會不必要的疑慮。

賴總統強調，國家安全的防線，不僅止於軍事與海巡的前線，而是延伸至每一個港口、每一座關鍵基礎設施，以及每一項民生物資的穩定運補。因此，韌性整備必須更具體、更細膩，也更貼近真實的情境。他要請各部會依據今天推演成果，以及顧問和委員們提出的建議，持續檢視現行機制，並補強不足之處。

會後媒體詢問，我國桌上推演有無參考荷莫茲海峽情境或從中學習經驗。國安會副秘書長李問表示，荷姆茲海峽情勢凸顯國際商貨運的脆弱性，即使沒有完全進入正式封鎖狀態，可能也會有各種情境對國際商貨運造成衝擊。

李問說，台灣海峽的貨運量遠超過荷姆茲海峽，當台灣海峽有各種安全情境受到灰色地帶侵擾的威脅，必定對於國際經貿秩序產生巨大的影響。台灣長期以來面對各種軍事與非軍事的威脅，我們一方面要持續投資國防，包括無人機等不對稱作戰的投資，另也要加強全社會韌性，包括海運交通的韌性，跟商貨船的雙向溝通聯繫機制等。

郭雅慧 海委會 國安會 賴清德 台灣海峽 國防部

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