軍醫團隊巡迴社區服務 李棟樑、鍾樹明慰勉醫護人員辛勞

前身為空軍總醫院的三軍總醫院松山分院，長期進行社區巡迴醫療服務活動。中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今日在國防部副部長鍾樹明上將陪同下，到松山區民有里活動中心，慰問舉行社區巡迴醫療服務的醫護同仁，肯定單位持續深耕社區、守護民眾健康的努力，協助長者享有專業、便捷的醫療資源。

松山分院表示，民有里是由敦化北部、民生東路、復興北路、民權東路構成的完整街廓，現有設籍人口超過9000人，是松山區人數最多的幾個里之一。里辦公室過去也曾透過松山區健康服務中心（衛生所），與松山分院或台北市立聯合醫院系統，合辦社區醫療，提供如驗血、超音波等基礎檢查，民眾如果有指數較為異常，便鼓勵他們前往醫院進一步就診。