影／M1戰車現身青埔 家長帶著孩子目睹戰車風采
國軍「立即備戰操演」今天進入第4天，北部地區部隊持續依想定實施演練。下午在桃園青埔樂天桃園棒球場周邊道路，陸軍584旅新成軍的M1A2T戰車、雲豹八輪甲車及各式軍用車輛趕在雨勢前陸續移動，準備執行後續操演課目。
車隊行進期間，前後均由輕型戰術輪車及軍用卡車開道與壓車，確保行車安全。由於M1A2T戰車首度參與大規模備戰操演，更有家長帶著孩子到路旁近距離目睹戰車風采，成為街頭特殊景象。
上午有陸軍584聯兵旅新成軍的M1A2T戰車首度參與大規模操演，各單位進入戰術位置後展開偽裝與警戒，並針對底盤、履帶及遙控槍塔等裝備進行校正檢查，確保戰力維持最佳狀態，及第三作戰區53工兵群今早於桃園機場周邊實施道路阻絕演練。
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