防衛委員會高強度海上脅迫桌推完成 政府強化跨部會應處與國際溝通

總統府全社會防衛韌性委員會今上午進行「高強度海上脅迫下之補給作業執行」桌上推演， 聚焦中國可能以「假執法、真侵擾」方式干擾台灣海上交通與運補，藉由跨部會整合協調，強化軍民協作及文職部會應處準備。

「高強度海上脅迫下之補給作業執行」桌上推演，共有內政部、外交部、國防部、財政部、經濟部、交通部、農業部、衛福部、數發部、金管會及海委會等11個部會參與，由蕭美琴副總統開幕致詞。推演採研討式、非對抗式方式進行，不設紅藍軍，參演者均扮演台灣方，分組討論航運及陸上運輸管制、物資獲得作業等處置。

推演想定為中國海警無預警在台灣周邊部分水域展開襲擾，要求進出台灣港口的國內外船舶須於中國「國際貿易單一窗口」申報，並逐步採取查驗、登檢、扣押等措施，升高對我國海上運補干擾。

此次推演分為三個動次，包括海上灰帶威脅、高強度海上脅迫，以及物資接收轉運安全維護。檢驗跨部會協調、能源與民生物資運補、情資匯整、商貨船聯繫、海上執法與必要驅離等能力。

國安會副秘書長李問下午在防衛韌性委員會第八次委員會中報告桌上推演成果，他指出，本次推演進行跨部會驗證，更提醒及早啟動應處措施的重要性；推演過程中，海巡強力進行第一線執法及應處；國防部表達反對任何以武力或脅迫改變現狀的行為，國軍全體人員進行召回，進行立即備戰操 演並提升戰備等級；各部會全方位加強韌性整備，維持政府與社會服務正常運作。

李問表示，交通部、海委會等部會已建立與商貨船的溝通機制。在相關情境中，維繫雙向溝通並通報應避開的水 域，以降低船舶安全風險，對維持能源與關鍵民生物資穩定至關重要。未來應持續精進並暢通溝通管 道，提供商貨船已核實之正確資訊，並演練不同狀況下的通報程序。

李問指出，物資運補若遭干擾，經濟部、農業部、衛福部等部會，提早盤整能源與關鍵民生物資，平時即對存量 進行盤點追蹤；應持續視情境需求，驗證外購物資及緊急採購程序、律定物資優先順序，並啟動必要安全措施。

李問說，對於港口安全的維護，包括確保物資裝卸及進出安全，內政部、財政部、交通部等部會已強化保護措 施，維護安檢、通關等作業順利進行，並確保載運及接轉作業安全。另延續內政部「區域救災走廊」 相關政策經驗，強化CIQS快速通關能量並加強演練。

李問表示，針對反制認知戰及對外戰略溝通，外交部、海委會、國防部等部會皆提出論述，堅定維護我國主權立 場，強調非法登檢等行徑，已違反國際法並侵害航行自由；並反制中國以各種假借名義意圖改變現狀、 破壞區域和平的作為。

至於未來展望，李問表示，將強化海上灰帶威脅相關情境之跨部會協調與作業能力，及早啟動應處機制；運用科技持續加強海域態勢感知，強化海上動態之監偵；增進與國內外商貨船通報聯繫機制，建立信心並澄清錯假訊息，特別應參考國 際機構成功案例；加強各類商貨船相關安全措施，包括研擬運用無人載具進行保護。

此外，李問指出，要完善能源韌性與物資運補安全維護，保護港口設施及物資接轉；預先準備對外戰略溝通以及相關國際與法律論述，以強化國際社會支持，並傳 達應處決心以加強嚇阻。