拼海鯤號力下半年交艦 ！台船今股東會 陳政宏：海測會受氣候影響

負責潛艦國造「海鯤號」的台船公司今日召開股東會，董事長陳政宏受訪表示，海鯤號海測因氣候因素，航前檢查與出航會受影響，但仍力拼下半年順利交艦，面對中國持續打壓，台船會絕對保密潛艦商源，確保如期如值交艦、後續供貨無虞；總經理蔡坤宗說，台船其他船艦訂單檔期已排至2031年，包括國防部無人艇、無人機、海巡署巡防艇等計畫，營運後勢可期。

台船今在高雄廠區舉辦股東會，董事長陳政宏主持，總經理蔡坤宗報告今年營運展望時表示。陳政宏表示，期待海鯤號能越早交艦，目前遲交1天需罰19萬元，雖然有壓力，但仍要在確保安全品質之下，將從各國買來的裝備一一組上，找出最佳效能，相關耗材、保養管路也要確實完成，否則未來交艦後若出問題，拆裝會更麻煩。

「中共打壓從未停止，任何軍購裝備在運抵台灣領海領空前，都存在被攔截極高風險！」陳政宏說，海鯤號原型艦的商源在未來20至30年的全壽期，必須維持最高等級的保密性，否則中國極可能施壓對方對台「斷供」，屆時潛艦維修會無零件可換；在造艦過程，台船面對外界諸多質疑，不會一一回應，而是採穩扎穩打，力拚下半年順利交艦。

蔡坤宗報告時指出，國防部擬籌購20餘萬架各式濱海監偵型、攻擊型無人機，和1千餘艘無人艇等七類武器，海巡署規劃為期9年「海域維權海巡艦艇艦造計畫」，繼續建造2000、300、100噸級巡防艇，台船將積極爭取相關業，台船目前手持訂單檔期已排至2031年，短期內業務無虞，首艘國造潛艦海鯤號已進入潛航測試階段，今年就會完成原型艦交艦。