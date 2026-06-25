海鯤艦拚下半年交艦 台船董事長：中共打壓一直都在

台船公司今天舉行股東會，針對外界關注海鯤艦進度，台船董事長陳政宏說，潛艦建造最大困難之一，在於關鍵設備採購長期受中共施壓，中共對潛艦國造計畫的打壓一直都存在。

台船公司今天股東會宣布，民國114年合併營業收入為217.8億元，雖仍呈現22.73億元淨損，但較113年減少虧損5.21億元，顯示營運已有改善跡象。

針對虧損原因，台船指出，主要是新台幣兌美元升值影響，造成約6.74億元匯損外，還包括虧損性合約認列、已完工船艦保固費用增加，以及上半年造艦工程進度不順等，造成全年營運虧損。公司已調整營運策略與方向，下半年商船、潛艦後續艦進度提升後，已連續2季呈現單季獲利。

陳政宏在會後接受媒體聯訪指出，海鯤艦作為台灣首艘國造潛艦，屬高度研發性質的國防工程，與一般商船或水面艦建造有本質差異。由於台灣過去從未建造潛艦，從設計、系統整合到海上測試，都需逐步摸索與驗證，進度本就存在高度不確定性。

陳政宏直言，潛艦建造最大困難之一，在於國際供應鏈極度敏感，尤其關鍵設備採購長期受到中共施壓干擾。中共對潛艦國造計畫的打壓「一直都存在」，即使國外供應商已簽約、收款，甚至製造完成，只要設備尚未離境，都可能因政治壓力臨時喊停，導致供貨中斷。

陳政宏提到，過去國際上曾有合作廠商在設備裝箱完成、準備出口前夕，因外部政治因素遭攔阻，最終無法交貨。對潛艦建造而言，「設備進入台灣領海、領空前，我都不放心」。相關商源與供應鏈資訊必須長期保密，以避免遭中共鎖定施壓。

陳政宏表示，除了外部打壓，潛艦內部系統整合也極具挑戰。各項裝備雖然單獨運作正常，但整合起來有可能發生效能變低或無法運轉的狀況，因此需要經過多次調校、匹配才能整合出最佳狀態。

外界關注海試進度，陳政宏指出，目前海鯤艦未遭遇重大技術障礙，主要是持續進行細部調校與功能驗證。雖然梅雨與颱風季可能造成數日延宕，但整體影響不大，台船仍以下半年完成測試並交艦為目標。