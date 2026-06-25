立即備戰操演Day4 M1A2T戰車岸際演練阻敵向內陸擴張

國軍「立即備戰操演」第四天，北部地區國軍各部隊持續依想定進行各項操演，53工兵群今天清晨在桃園地區省道演練道路阻絕設施架設，在主要道路上布置消波塊等三道阻絕障礙物。陸軍新成軍的M1A2T戰車也偕同進入各戰術位置，演練阻絕敵向內陸擴張。

國軍「立即備戰操演」第四天，陸軍584聯兵旅M1A2T戰車成軍後，首度參與大規模操演行動，各單位依照狀況想定及命令，分別進入各戰術位置，展開偽裝及警戒，隨時受令進行下一個動次戰術動作。

待命過程中，各車組也分別對戰車的底盤、履帶及砲塔遙控槍塔進行各種校正檢查。M1A2T配有新式 CROWS-LP低矮構型遙控槍塔，讓車長無須探出車外，就能在車內以遙控方式進行觀測、警戒和瞄準射擊。為此，也需要由車長搭配射手進行覘視規正，確保射擊精準度。

車組人員同時對履帶張力、各承載臂、輪毂蓋以及最終傳動系進行檢查，確保機動過程的車輛性能沒有問題。

另一方面，第三作戰區53工兵群也在桃園機場周圍布設道路阻絕設施。工兵營受令後，在最新通車的台15線架設由消波塊、鋼刺蝟及蛇籠鐵絲網、HESCO機動阻絕牆所構成的三道阻絕設施。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘分析，台15線為寬闊的四線道，共軍萬一從台北港或竹圍沙灘登陸後，可能運用台15線向南北內陸突破，因使工兵部隊受命架設道路阻絕設施，增加敵方破障的困難，迫使敵方向道路兩轉旁移兵力，也創造其他兵火力設伏擊殺的機會。

國軍「立即備戰操演」第四天，北部地區國軍各部隊持續依想定進行各項操演，53工兵群清晨在桃園地區省道演練道路阻絕設施架設，在主要道路上布置消波塊、HESCO防爆牆等三道阻絕障礙物。記者季相儒／攝影

國軍「立即備戰操演」第四天，北部地區國軍各部隊持續依想定進行各項操演，陸軍新成軍的M1A2T戰車也在各戰術位置投入操演，官兵在待命期間，分別對戰車的底盤、履帶及砲塔遙控槍塔進行各種校正檢查。記者季相儒／攝影