專家：各國須加強挺台 阻中國軍事脅迫重塑國際秩序

澳洲戰略政策研究所（ASPI）戰略專家拉賈戈帕蘭向中央社指出，中國致力於印太地區重塑一套削弱美國影響力的國際秩序；區域內各國須加強與台灣合作，拒絕讓中國脅迫手段成為被容許的慣常行為，進而威脅國際社會安全。

ASPI於6月發表「壓力點」（Pressure Points）研究計劃第三期報告，指出中國自現任國家主席習近平於2012年上台以來，於第一島鏈範圍展開軍事活動已變得日益頻繁，其規模也日益擴大。報告提到，中國目前的軍事活動範圍覆蓋西南太平洋以至印度洋區域；從中國海軍於亞丁灣的行動，以至於中國在吉布地（Djibouti）打造海外軍事基地等事例看來，中國的安全布局已經遠遠超過與該國邊界鄰近的範圍。

「壓力點」是ASPI針對中國軍事擴張的系列研究計劃；2025年3月推出第一期「壓力點」報告，分析中國如何利用海、空軍力以及其他脅迫手段，強行推進領土擴張，並於印太地區擴大其安全利益。

2025年11月第二期「壓力點」報告指出，隨著中國軍事脅迫加劇，台灣海峽兩岸風險日增，印太地區各國需要加強行動以便維護區域平衡。

「壓力點」第三期報告共同作者、前國立中興大學客座教授、現任ASPI高級研究員拉賈戈帕蘭（Rajeswari Pillai Rajagopalan）昨天接受中央社電話訪問指出，中國於印太地區擴大軍事活動和部署，不僅是為了當前的軍事、政治和經濟利益，而更是為了要依照北京的意願，於該區域重塑一套削弱美國影響力的國際秩序。

拉賈戈帕蘭說：「中國的首要目標，是在東亞地區建立一套中國霸權和主導地位，並且將美國排除在該區域外，這是中國長達數十年來的目標；隨著中國的軍事、政治，以及更重要的經濟實力日增，中國顯然正在逐步實現其目標。」

拉賈戈帕蘭解釋，中國擴大其安全影響力的行為，已延伸至印度洋和太平洋地區。她說：「中國的根本意圖，是要將印太地區從一個緩衝地帶改變成為一個對中國有利的衝突場域。」

拉賈戈帕蘭指中國於印太地區的行為，已超越了中國的中、短期經濟利益考量，而是具有高度戰策導向的行為。她說：「中國在印度洋站穩陣腳，是始自於2000年投入亞丁灣（Gulf of Aden）反海盜行動，隨後解放軍海軍的野心更大；今天，無論是在吉布地的軍事基地、在印度洋的設施，還有在巴基斯坦、斯里蘭卡等地的眾多軍、民兩用後勤和基礎設施項目，再加上中國試圖進入馬爾地夫和其他地方等，均清楚顯示中國致力擴大其於印太地區的安全影響力。」

拉賈戈帕蘭提到，中國正持續於南海和台灣周圍展開灰色地帶行動，以及其他更具脅迫性的軍事行為。她說：「中國一直逐步加大施壓力度，這種蠶食戰術（tactic of salami slicing）在南海已非常明顯；中國正一步步試探國際社會的底線，在台灣海峽問題上也是如此。」

她提醒，如果不受制約地持續下去，將會鼓勵中國更進一步的脅迫行動，進而逐漸改變區域安全平衡，尤其可能對整個以規範為基礎的國際秩序。

拉賈戈帕蘭強調，應對中國威脅，國際社會必須更緊密地與台灣合作、協助台灣增強韌性，並且讓台灣進一步參與和投入區域和國際體系。她說：「所有台灣的夥伴國家都需要加大力度，協助台灣增強備戰能力；要有別於對烏克蘭的援助，要趕在任何潛在衝突爆發之前，就讓台灣獲得所需要的多項援助。」

拉賈戈帕蘭又提醒，面對中國威脅，台灣必須加強宣示自衛的決心，以便讓國際社會明白，協助台灣抵抗中國脅迫意義重大。