役男體位區分標準 內政部：跨性別者維持免役標準

藝人閃兵受關注，國防部先前預告「體位區分標準修正草案」，遭質疑將跨性別者由免役體位改列替代役體位恐侵害人權。內政部今天說，有關項次189（精神系統-性心理特定狀況），經廣納意見，維持經診斷1年以上確定者免役。

有藝人偽造高血壓病史逃避兵役引起討論，國防部去年12月已會銜內政部預告修正體位區分標準。草案除將替代役區分A、B兩級外，未來僅BMI大於45或身高未達144公分免役。另外，中度以上高血壓併發實質器官病變者才可免役，且得住院1至3天、接受24小時連續血壓測量。

不過，國家人權委員會與民間團體先前質疑，項次189（精神系統-性心理特定狀況），擬將跨性別者由免役體位改列替代役體位，若沒有考量現行替代役徵兵檢查、體位判定過程、基礎訓練及分發欠缺性別友善保障，也未提出配套措施，恐衝擊基本人權。

役政司長沈哲芳今年3月談及修法規劃時指出，修正第189項次「性別認同不安」部分，免役標準一共4點，只要符合其中1項即可免役，包括進行登記、有做手術、進行1年以上荷爾蒙治療、以及每月要做規則回診治療達1年以上，不過相關團體對第4點較有意見，因此還要進一步討論。

內政部今天透過文字說明，有關性心理特定狀況者，經廣納各界意見，維持性心理特定狀況經診斷1年以上確定者免役。

內政部說，體位區分標準由主管機關國防部會同內政部訂定，修正草案正由國防部進行法制作業程序中，程序完備後，國防部就會會銜內政部發布。另有關「替代役役男傷病停役檢定標準」修正草案，內政部替代役訓練及管理中心目前已召開會議研擬修正草案，將配合「體位區分標準」修正時程修正發布。

內政部強調，替代役訓練班已建置性別友善環境，並加強入營體檢以隱密間隔設施，營區廁所及浴室都已採全隔間設計並設有跨性別友善空間。針對提出需特別照護的跨性別者，也會安排適當床位，以降低生活壓力並兼顧團體管理，且加強幹部及替代役性別平權訓練與申訴管道。

內政部說，每期新進軍職幹部及分、區隊長幹部訓練課程已納入性別平權及性騷擾防治宣導，並設置申訴專線；如經醫師診斷具有性心理特定狀況的替代役，除依法輔導辦理驗退或傷病停役外，在營期間因經醫療評估後得視情形調整訓練內容、減免部分課程或休養。

內政部指出，對於替代役入營後，都致力合理管教及預防霸凌，設有心理測驗諮商輔導、健康評估及後續醫療照護機制；如經醫療評估認有健康風險或不適服役情形，仍可依相關規定辦理驗退或傷病停役等作業，以兼顧役男健康權益及兵役公平。