國防部立即備戰操演 澎湖演訓驗證聯合作戰效能

國防部「立即備戰操演」聯合作戰演訓，第一作戰區同步在澎湖測天島、岸際、港區等重要防護展開演練，驗證部隊夜間機動、指揮管制及跨單位協調能力，強化防區整體防衛作戰效能。

澎湖防衛指揮部今天發佈訊息表示，此次「立即備戰操演」聯合作戰演訓，演練模擬測天島執行裝載運補作業期間，遭遇周邊敵情威脅，裝騎連接獲命令後迅速完成兵力整備與機動部署，並與通信隊實施任務會商，針對情資共享、通聯機制及兵力運用等事項進行協調，確保各項防護任務順利遂行。

演練期間，駐紮澎湖的M60A3戰車、CM21甲車及各型輪車組成機動兵力，依任務需求進駐戰術位置，執行港口、重要設施及油彈庫周邊警戒與防護任務，透過兵力部署及火力配置，建構綿密防衛網絡，防範敵軍滲透襲擾，展現部隊快速平戰轉換與應變處置能力。

第一作戰區表示，此次演練採狀況誘導方式實施，藉由模擬實戰環境，磨練各級部隊夜間作戰及協同應援能力，驗證重要軍事目標防護機制與應變作為，持續精進戰備整備工作，確保防區安全與作戰任務遂行。

澎湖防衛指揮部表示，為期5天4夜的「立即備戰操演」自22日起至26日止，澎湖全島各林區、岸際、港區等據點，可見駐軍駐紮，進行戰備整備，因應可能的突發狀況，建構平戰轉換應該要有的速度，驗證部隊聯合作戰效能。