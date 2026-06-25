快訊

世足賽／南韓拔孫興慜先發爆冷不敵南非 剩分組第三擇優晉級機會

南橫清晨驚見90公斤黑熊過馬路 男下車引返山：親見山林守護神

餐廳牛肉、蝦子為何嫩？主廚曝加1樣廚房常備品讓肉質更彈牙

聽新聞
0:00 / 0:00

中國海警船擾台灣東部海域 美英法德齊聲關切

中央社／ 綜合外電報導

中國海警與海巡船艦近日在台灣東部海域活動，美國、英國、法國與德國今天對中國這項行動表達關切，表示已威脅到區域穩定與航行自由。

路透社報導，美國在台協會（AIT）發言人表示：「中國行動嚴重破壞區域穩定。」

AIT發言人說，「美方拒絕任何中方干涉航行或飛越自由、鋪設電纜自由或其他合法海洋用途的宣稱」，並稱中國試圖在台灣和平管理長達70多年的海域行使管理權，只會加劇緊張情勢，破壞其聲稱尋求的和平解決問題的途徑。

英國、法國與德國駐台機構則罕見發布聯合聲明，表明中國相關活動令人擔憂，「這些行動威脅到區域穩定、航行自由及國際航運安全。我們重申反對任何單方面改變現狀的行為，特別是透過威脅、使用武力或脅迫手段」。

聲明還指出：「確保並尊重所有航行權利、自由以及海員和船隻的安全，是至關重要的基本原則。」

中國外交部未立即回應置評請求。

美國在台協會 德國 電纜

延伸閱讀

AIT關切陸海警船騷擾我東部海域 敦促北京停止對台灣軍事施壓

英法德駐台機構聲明：大陸船東部海域行動 威脅區域穩定

海委會致謝英法美德 關切中國大陸假執法真擴權

關切陸在台灣東海域活動 英、法、德駐台機構重申反對單方面改變現狀

相關新聞

教召拍板修法！研擬強制女性教召、最多要去56天 新制上路怎麼改必看

教召新制、教召擬修法！國防部擬修法調整教育召集制度，今年起全面實施14天教召，取消過去14天教召可折抵2次的規定，改為每次14天僅列計1次。

跨性別者該當兵嗎？ 醫師：關鍵在服役單位、制度及相關配套是否完善

內政部及國防部預告修正「兵役體位區分標準」，將跨性別者將由「免役」改成替代役，引發民團質疑。內政部表示，經廣納各界意見，維持性心理特定狀況經診斷1年以上確定者免役；醫師診斷具有性心理特定狀況的替代役，在營期間經醫療評估，可視情形調整訓練內容、減免部分課程或核予休養。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。