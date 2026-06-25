中國海警船擾台灣東部海域 美英法德齊聲關切

中國海警與海巡船艦近日在台灣東部海域活動，美國、英國、法國與德國今天對中國這項行動表達關切，表示已威脅到區域穩定與航行自由。

路透社報導，美國在台協會（AIT）發言人表示：「中國行動嚴重破壞區域穩定。」

AIT發言人說，「美方拒絕任何中方干涉航行或飛越自由、鋪設電纜自由或其他合法海洋用途的宣稱」，並稱中國試圖在台灣和平管理長達70多年的海域行使管理權，只會加劇緊張情勢，破壞其聲稱尋求的和平解決問題的途徑。

英國、法國與德國駐台機構則罕見發布聯合聲明，表明中國相關活動令人擔憂，「這些行動威脅到區域穩定、航行自由及國際航運安全。我們重申反對任何單方面改變現狀的行為，特別是透過威脅、使用武力或脅迫手段」。

聲明還指出：「確保並尊重所有航行權利、自由以及海員和船隻的安全，是至關重要的基本原則。」

中國外交部未立即回應置評請求。