台美國防科技合作 中科院累積水下無人載具實力

中科院與美國安杜里爾（Anduril）公司合作，並採購DIVE-LD水下無人載具，安杜里爾已提供同型載具供中科院訓練，並支援3月失聯F-16V戰機搜尋，執行水下偵照，中科院盼透過實務操作經驗累積回饋至院內的水下無人載具研製技術，達到技術交流成效。

中科院系統發展中心神龍計畫副主持人張運生表示，藉由與美商的合作交流可以增進水下載具自主導航精度技術、開放式軟體架構設計可快速整合多種感測器，以及酬載標準化配置等概念，可加速提升中科院水下自主無人載具技術備便水準（TRL）。

國家中山科學研究院去年9月和安杜里爾簽署合作備忘錄，並辦理DIVE-LD水下無人載具採購，預計今年8月運抵台灣，安杜里爾提前提供訓練用的同型載具供中科院接裝訓練，並投入今年3月空軍失聯F-16V戰機搜尋任務，在花蓮外海執行水下偵照。

中科院萬象館是國造水雷與水下裝備的研製重鎮，國造潛艦海鯤號部分關鍵戰系裝備，也是在萬象館執行出廠接收測試，而萬象館位於海軍左營基地，在基地裡可說是「小院高牆」，若不是中科院人員或是持有進出許可，海軍官兵也無法隨意進入，也凸顯萬象館的機敏性，此次接裝DIVE-LD的訓練，也在萬象館和基地內的萬象碼頭進行。

談起從研製水雷、軍用水下無人載具到接裝美商的民用水下無人載具，張運生表示，中科院目前對水下無人載具的發展採「兩路並行」的方式，在既有的科技基礎下，一方面是學習外國廠商的長處，另一方面是透過中科院與國內重點大學的學術合作案開發關鍵水下感測器。

中科院先前以「慧龍計畫」為代號，研製超大型水下無人載具，長約30公尺、寬約6公尺、噸位達百噸，張運生說明，中科院藉由慧龍計畫建立水下無人載具基礎關健，例如自主導控、通訊、耐壓結構、燃料電池、鋰電池、馬達推進控制等，當時技術備便等級（Technology Readiness Level, TRL）已達到TRL 5等級，慧龍計畫製造出水下無人載全系統且在近海環境完成測試。

張運生解釋，TRL1至3級屬於基礎技術概念研究與驗證，4、5是具體功能性模型建立與驗證關鍵技術，而6至8級為展示確認及工程發展階段，全系統功能在真實環境進行設計規格測試，驗證系統效益性與適應性，最後實際部署階段，由實際的操作人員在真實且嚴苛的環境中成功執行任務，則是TRL 9等級。

張運生提到，DIVE-LD可以透過3D列印製造，而中科院飛彈所也具有3D列印能量，從俄烏戰爭與美伊衝突的啟示，是低成本與快速製造，且無人載具被定位是高消耗性、低成本的裝備。

針對中科院和安杜里爾合作所帶來的優勢，張運生說明，除了藉由雙方交流可以藉由多種感測器融合提升水下無人載具自由導航精度外，就DIVE-LD的快速生產製造及低成本操作維護的設計理念，亦是值得參考學習之處。