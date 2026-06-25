中科院DIVE-LD無人載具接訓 強化水下感測維護國安

中科院採購美國Anduril（安杜里爾）公司生產的水下無人載具（DIVE-LD）將於8月運抵台灣，安杜里爾已提供同型載具供中科院進行接裝訓練；未來DIVE-LD將強化台灣水下環境感測實力，亦能巡檢海底電纜維護水下國安，同時提高中科院水下關鍵技術實力。

中央社記者日前赴中科院設於海軍左營基地內的萬象館與萬象碼頭，採訪DIVE-LD水下無人載具接裝訓練，現場直擊中科院人員在數名安杜里爾原廠技師協助下，進行DIVE-LD在碼頭的吊掛訓練。

初見DIVE-LD水下無人載具實體，樸拙設計讓人難以跟「無人」高科技相連結。DIVE-LD呈粗短雪茄造型、沒有潛艦的帆罩設施（潛艦垂直塔狀結構），原滾滾外觀貌似一枚二戰時期的大炸彈；塗裝非常簡潔，載具下半部採用灰漆，並有中華民國國旗、美國國旗、TAIWAN與USA字樣，上半部則是鮮明橘色漆。

粗短造型是為創造最大酬載空間。中科院系統發展中心神龍計畫副主持人張運生表示，DIVE-LD長5.8公尺、直徑1.2公尺，潛深可以達到水下6000公尺，幾乎地球上90%海床都可以探測，且在2.5節的低航速下，可以於水下航行10天，水下導航精度的誤差小於0.02%。

張運生指出，DIVE-LD的酬載艙空間約1立方公尺，能搭配任務需求搭載不同感測器，且採用模組化與開放式軟體架構，可快速整合多樣性酬載，中科院所採購的DIVE-LD則是酬載合成孔徑聲納（SAS）、多音束測探儀（MBES）、磁力儀與高解析攝影機等裝備。

張運生解釋，合成孔徑聲納是藉由穿透效果來形成高解析度聲納影像，可分辨如管線、殘骸等小型物體，多音束測探儀則是以扇形聲波，測繪出高解析度的海底地形，磁力儀是用來探測水下磁性金屬物。

不過採訪當日適逢海象不佳，無法執行下水作業，現場改採吊掛演練。至於現場這艘DIVE-LD水下無人載具，除標示DIVE-LD和Anduril字樣外，另漆有H-014的編號。

談及中科院對DIVE-LD未來規劃，張運生表示，DIVE-LD具備長時間自主巡航，可利用合成孔徑聲納對海底電纜和近岸油管等水下關鍵設施進行定期巡檢，維護水下安全；另一功能是海事事故蒐證、可疑水下裝置探測監控，並進行定位。

據了解，中科院8月接裝DIVE-LD後，將會與國內電信業者洽談合作，期盼能在枋山近海進行巡纜任務，若一切順利將移師北部蘇澳外海進行任務，並透過經驗累積回饋到中科院無人載具研製技術。

國軍向安杜里爾採購的Altius-600M攻擊型無人機，目前已交付，國防部也透過軍購特別預算，再向安杜里爾採購Altius-700M及Altius-600ISR反甲型無人機飛彈系統。

至於中科院則是評估安杜里爾的DIVE-LD具優異自主導航系統，並可搭配各式感測器，藉由雙方合作機制將可加速提升相關載具操控及感測器整合技術，因此中科院於2025年9月18日與安杜里爾簽署合作備忘錄並辦理Dive-LD採購作業，今年6月進行接裝教育訓練，為8月正式接收Dive-LD做先前準備。