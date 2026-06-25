跨性別者該當兵嗎？ 醫師：關鍵在服役單位、制度及相關配套是否完善

內政部及國防部預告修正「兵役體位區分標準」，將跨性別者將由「免役」改成替代役，引發民團質疑。內政部表示，經廣納各界意見，維持性心理特定狀況經診斷1年以上確定者免役；醫師診斷具有性心理特定狀況的替代役，在營期間經醫療評估，可視情形調整訓練內容、減免部分課程或核予休養。

精神科醫師蘇柏文表示，目前精神醫學界已逐漸將跨性別去疾病化，不會直接將跨性別視為疾病，但部分跨性別者在探索及接納自身性別認同過程中，仍可能出現憂鬱、焦慮等「性別不安」情況，進而影響人際關係及生活適應。

蘇柏文認為，若未來跨性別者納入替代役或服役範圍，更重要的是思考整體制度是否已準備好。他指出，問題不只是讓跨性別者服役，而是服役單位、制度及相關配套是否完善；若缺乏相關認知，即使並非出於惡意，也可能因有意無意的言語或互動，讓當事人感到不舒服，甚至產生偏見或歧視。

蘇柏文表示，跨性別者屬於社會少數族群，在軍隊等團體生活環境中，可能面臨心理壓力及適應問題。以男跨女跨性別者為例，若尚未完成相關手術，在如廁、住宿等生活空間安排上，可能面臨實務挑戰。他認為，目前台灣社會雖較過去開放，但整體環境是否已做好準備，仍是制度調整時必須審慎考量的重要課題。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧表示，若未來調整智商免役門檻，讓部分智商介於70至80分的邊緣性個案參與服役，從社會參與及貢獻國家的角度來看值得肯定，但相關配套措施是否完善更為重要。她指出，這類個案雖未達智能障礙標準，但因應能力及脆弱性相對較高，國防部在制度調整前應先規畫相關輔導與支持機制。

張淑慧表示，智商落在70至80分區間的個案成因相當多元，可能與學習障礙、文化刺激不足、過度緊張等因素有關，部分人在學習能力、指令理解、生活管理及人際互動上較容易遇到困難。她指出，軍隊生活講求紀律與團體行動，若未事先建立足夠的支持系統與輔導措施，無論對服役者本身或管理單位而言，都可能面臨適應上的挑戰。

張淑慧認為，若要讓智商70至80分的邊緣性個案參與國防訓練，應先理解其在生活、學習、溝通及人際互動上的困難，並提供多元支持與輔導措施，「軍隊如果要準備好，我們才覺得適合他們進來。」