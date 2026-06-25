無人機採購 藍白堅持回歸年度預算

行政院已通過 「國防自主無人載具採購特別條例」草案，賴清德總統昨表示，期待立法院不分黨派共同支持行政院規畫，讓相關條例審議及預算籌編工作能順利推動。國民黨及民眾黨則主張，無人載具編列回歸年度預算，接受立院逐年審查監督。

賴總統昨主持七月份將官晉任授階典禮時，提及無人機與無人艇的發展，已經是國際軍事趨勢，也是強化不對稱戰力的重要環節；行政院已在上周通過 「國防自主無人載具採購特別條例」草案，期待立法院不分黨派共同支持，落實建軍備戰工作期程。

國民黨立委馬文君表示，無人機應回歸年度預算編列，接受立法院逐年審查監督，而不是動輒透過特別條例、特別預算處理；何況，行政院提出二一○○億元的無人機特別條例前，四月底才剛核定另項為期六年、總經費四四二億元，由經濟部主導的「無人載具產業發展統籌型計畫」。

馬文君指出，計畫內容一度以「機密」為由，拒絕向立法院提供說明；此外，國營事業有重複編列疑慮，台電、台水、中油等國營事業透過增資方式編列相關經費，但相關巡檢、監測工作本就有年度預算支應。