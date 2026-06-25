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美環太平洋軍演將登場 顧立雄：我方未參演

聯合報／ 記者李人岳陳柄亦／台北報導
淡水河口操演 國軍「立即備戰操演」昨進入第三天，在淡水河口演練浮門橋車下水阻絕設置。記者邱德祥／攝影
淡水河口操演 國軍「立即備戰操演」昨進入第三天，在淡水河口演練浮門橋車下水阻絕設置。記者邱德祥／攝影

美國環太平洋軍演即將展開，國防部長顧立雄昨澄清，我國防部並沒有參演。他指出，除環太軍演外，美國和日、澳進行的「堅毅之龍」跟「勇敢之盾」等兩項軍演，更值得我方關注。

環太平洋軍演將從六月廿六日起展開，民進黨立委王定宇表示，今年有卅一國參與，其中三個目標包括：反制印太區域的灰色地帶的威脅跟封鎖，壓制潛在的對手驗證跨國一體化指揮鏈，以及嚇阻威權擴張。他質詢，台灣這次有沒有被邀請？有沒有以任何形式參與？顧立雄回應「本部並沒有參演」。

王定宇質詢，環太軍演緊接在我方的「立即備戰操演」後登場，我方的操演計畫，跟盟友的操演科目有沒有關聯？

顧立雄說，我方「立即備戰操演」跟「聯合防禦操演」，針對不同階段有我方的演練目的，不過現在正在進行的「堅毅之龍」跟「勇敢之盾」等兩項軍演才更值得我方關注。顧指出，「堅毅之龍」以美國陸戰隊前沿部署遠征軍結合日本自衛隊，針對南西諸島進行操演，目標對象非常清楚；「勇敢之盾」的規模更大，參與國家多了澳洲，範圍包括關島、甚至夏威夷。

軍方「立即備戰操演」昨進入第三天，北部陸軍五三工兵群動用M3浮門橋車及突擊艇，在淡水河上設置漁網、油桶爆破平台及浮動平台等多層阻絕設施，反制共軍兵力從淡水河口沿河道侵入大台北要地，驗證部隊河防阻絕與快速部署效能。中部地區則有海馬士多管火箭首度參與立即備戰操演，各車分散進入不同的戰術位置，降低遭敵偵蒐與打擊風險。

軍方展開「立即備戰操演」之際，中共海軍福建號航空母艦周二航經台灣海峽，引發關注。顧立雄昨說，我方對台海周邊動態都有充分的掌握，並且發布照片，若有相關的重要動態，軍方也會適時公布。

軍演 王定宇 國防部長

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