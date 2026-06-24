國防部預告加嚴兵役體位標準 跨性別免役標準內政部不改了

內政部及國防部預告修正「兵役體位區分標準」，將跨性別者將由「免役」改成替代役，引發民團質疑。內政部表示，經廣納各界意見，維持性心理特定狀況經診斷一年以上確定者免役；醫師診斷具有性心理特定狀況的替代役，在營期間經醫療評估，可視情形調整訓練內容、減免部分課程或核予休養。

國防部與內政部去年底預告新一波「體位區分標準」修正草案，大幅縮減「免役」適用範圍，過去性病、癌症患者幾乎免當兵，新制改為控制穩定就要當兵。新制趨嚴，許多役男趕在新制上路前，完成複檢確保免役資格，掀起一波複檢熱潮。

其中性心理特定狀況者，由「免役」改成替代役引發反彈。內政部指出，經廣納各界意見，維持性心理特定狀況經診斷一年以上確定者免役。而原訂4月上路的兵役體位區分標準何時上路？內政部說，該修正草案正由國防部進行法制作業程序中，程序完備後即會銜內政部發布。

至於仍須服替代役的跨性別者，內政部說明，替代役訓練班已建置性別友善環境，加強入營體檢已隱密間隔設施，營區廁所及浴室均已採全隔間設計，並設有跨性別友善空間，同時針對需特別照護跨性別者，安排適當床位，降低生活壓力並兼顧團體管理，並加強幹部及替代役性別平權訓練與申訴管道。

內政部表示，每期新進軍職幹部及分、區隊長幹部訓練課程，已納入性別平權及性騷擾防治宣導，也設置申訴專線；如經醫師診斷具有性心理特定狀況的替代役，除依法輔導辦理驗退或傷病停役外，在營期間因經醫療評估後，得視情形調整訓練內容、減免部分課程或核予休養。

內政部指出，替代役入營後，均致力合理管教及預防霸凌，設有心理測驗諮商輔導、健康評估及後續醫療照護機制；如經醫療評估認有健康風險或不適服役情形，仍可依規定驗退或傷病停役，兼顧役男健康權益及兵役公平。