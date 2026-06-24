AIT關切陸海警船騷擾我東部海域 敦促北京停止對台灣軍事施壓

美國環太平洋軍演即將展開，民進黨立委王定宇詢問，我方有沒有以任何形式參與其中？國防部顧立雄回應，國防部並沒有參演。他並指出，除了環太軍演外，美國和日澳進行的「堅毅之龍」跟「勇敢之盾」等兩項軍演才更值得我方關注。

2026-06-24 15:34