AIT關切陸海警船騷擾我東部海域 敦促北京停止對台灣軍事施壓
中國大陸近期派遣海警船赴我東部海域「執法」，中共福建號航空母艦(CV-18)，昨晚也航經台灣海峽，引發關注。AIT發言人今天表示，美國對於有報導指出，中國海警及海事管理部門船隻在台灣東部海域活動期間，騷擾商業船舶，並聲稱其是在中國管轄水域內執法，表達關切。
AIT發言人指出，美國拒絕中國任何干涉航行自由、飛越自由、鋪設海底電纜自由，以及其他合法海洋利用權利的主張。
AIT發言人表示，中國的舉措嚴重破壞區域穩定，中國透過宣稱在台灣已和平管理逾70年的海域主張其管轄權，只會加劇緊張局勢，並破壞其聲稱尋求的和平解決問題途徑。
AIT發言人表示，敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣民選當局進行有意義的對話。
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