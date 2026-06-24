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模擬敵特工滲透港口 269旅實兵演練重要目標防護

中央社／ 台北24日電

國軍立即備戰操演進入第3天，第三作戰區表示，轄屬269旅聯兵2營實施重要目標防護演練，模擬敵特工滲透港口重要設施、企圖控制要港位置，戰鬥隊先行派遣戰術近程無人機偵蒐，並由機步排挺進模擬殲敵，提升防護能量。

為強化國軍高戰備立即應變能力，國軍22日至26日實施為期5天4夜立即備戰操演，主要訓練各級部隊於備戰部署階段，熟悉戰鬥實務及戰場環境。相較漢光演習是演練全過程，立即備戰操演著重當共軍有所動作、且敵軍尚未發航時，國軍所採取的初期備戰作為。

操演今天進入第3天，負責北台灣防務的第三作戰區下午表示，轄屬聯兵269旅聯兵2營實施重要目標防護演練，模擬敵特工滲透港口重要設施，企圖控制要港位置，戰備部隊接獲命令後派遣CM33、CM34裝步戰鬥車等裝備，機動前往任務區應援，遂行要域防護與敵情處置，有效強化官兵臨戰應變效能。

第三作戰區指出，作戰隊配合港警中隊先行應處，部隊依令完成戰備整備、通信構聯及命令下達，並派遣監偵排無人機UAV組運用「戰術型近程無人飛行載具」實施空中偵蒐，掌握目標區域周邊動態。

第三作戰區說明，機步排隨即進入任務區，依現地條件執行搜索、警戒及要域防護等課目，逐步壓縮敵活動空間並模擬殲滅所在敵軍，透過實兵、實裝、實地演練，充分發揮聯兵旅協同作戰效能，提升部隊立即應援與重要目標防護能量。

共軍 國軍 漢光演習

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