關切陸在台灣東海域活動 英、法、德駐台機構重申反對單方面改變現狀
中國大陸近日頻繁派遣海警船赴我東部海域「執法」，中共福建號航空母艦（CV-18），昨晚也航經台灣海峽，引發關注。英國、法國、德國三國駐台機構今日共同發聲明，關切中國近期在台灣東部海域的活動，並重申反對任何單方面改變現狀的行為。
英國在台辦事處、法國在台協會與德國在台協會今下午發布聯合聲明指出，「我們注意到近期中國在台灣東部海域的新活動，並對此表示關切。」
英國、法國、德國三國駐台機構表示，這些行動威脅區域穩定、航行自由和國際航運安全，他們重申反對任何單方面改變現狀的行為，尤其反對以威脅、武力或脅迫手段進行改變。所有航行權利和自由以及海員和船舶的安全必須得到保障和尊重，這一點至關重要。
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